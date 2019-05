Fabio Lucioni inizia la sua pedalata: 300 km contro la SLA

Ogni promessa è debito, soprattutto se legata alla gioia immensa per aver riconquistato la Serie A in una piazza gloriosa come quella di Lecce. Fabio Lucioni è pronto a mettersi in sella e a raggiungere Benevento, sua città di residenza, in un viaggio sui pedali della durata di tre giorni.

Lo “zio” Fabio lo aveva detto a se stesso e ai suoi tifosi: “in caso di promozione in A vado a casa in bici, per 300 km”. Ora che i giallorossi hanno tagliato lo storico traguardo, Lucioni è pronto mettersi in moto, anzi in sella.

Lucioni, pilastro difensivo del Lecce in questa annata entusiasmante, è uno dei punti fermi anche del Lecce che verrà. Un calciatore degno del palcoscenico del massimo campionato, ma anche un uomo dal cuore grande. La sua scommessa vinta, infatti, ha deciso di unirla alla solidarietà, allestendo per l’occasione una vera e propria maratona di sensibilizzazione nella lotta alla SLA.

Grazie all’impegno di alcuni sponsor e dell’Associazione Onlus Aisla, infatti, da questa mattina partirà la lunga camminata verso la Campania, scandita in tre tappe ben definite.

Alle 8.30 la partenza dal capoluogo salentino per arrivare, nel pomeriggio, ad Altamura (116 km); domani, invece, tappa fino a Lacedonia (113 km), mentre sabato primo giugno la volata finale fino a Benevento (67 km), con arrivo previsto alle ore 17.

Sulla pagina Facebook di Fabio Lucioni (clicca QUI) è stata attivata la possibilità di effettuare una donazione in favore di AISLA Onlus: sarà possibile donare durane i tre giorni di marcia.