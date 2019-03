Il Lecce della gloria nel giorno dei 111 anni di calcio: la maglia celebrativa alla famiglia Renna

Pochi istanti prima del fischio d’inizio della gara tra Lecce e Foggia, Corrado Liguori, vicepresidente della società di via Costadura, ha deciso di omaggiare la famiglia Renna della maglia celebrativa con cui i giallorossi si sono presentati quest’oggi in campo. Si tratta della speciale casacca, tessuta solo per l’occasione in edizione limitata, con cui il Lecce giocò e stravinse il campionato di Serie C nella stagione 1975/76, nella quale i salentini, guidati da mister Mimino Renna, ottennero la promozione in B dopo 27 anni di agonia.

La data di oggi, 9 marzo, non è casuale: tra pochi giorni, infatti, Lecce festeggerà i suoi i 111 anni di calcio (nel 1908 la fondazione del mitico Sporting Club Lecce, dal 1927 US Lecce). E per commemorare la ricorrenza, la dirigenza ha deciso di omaggiare una delle formazioni più forti della storia calcistica leccese.

Con quella stessa maglia, donata alla famiglia di mister Renna, scomparso poche settimane fa, i giallorossi iniziarono la loro nuova stagione in cadetteria: casacca rossa, con due bande verticali laterali gialle. Pantaloncini bianchi per i calciatori, neri per il portiere. A bordo campo anche mister Fabio Liverani ha indossato una copia della tuta che fu allora di Mimino Renna, blu con la grande scritta sul lato sinistro in bianco U.S. LECCE.

La famiglia Renna, rappresentata da Luca Renna, figlio del compianto mister Mimmo, insieme agli ex giocatori di quella storica formazione Fortunato Loddi e Ruggero Cannito ha ricevuto la maglia celebrativa tra gli applausi dello stadio “Via del Mare”.