Un tuffo nel passato: in Lecce-Foggia la maglia della storica promozione per festeggiare i 111 anni

Non sarà un compleanno come tutti gli altri. Dopo la grande festa organizzata lo scorso anno per i 110 – con tanto di festa in piazza e targa commemorativa – questa volta l’US Lecce ha deciso di vestirsi di vintage. E non è un modo di dire. In occasione della prossima gara casalinga contro il Foggia (sabato 9 marzo), infatti, la società salentina ha deciso di scendere in campo con una maglia storica, e non una qualsiasi.

A presentare l’idea è stato stamane il vicepresidente Corrado Liguori che, affiancato da capitan Mancosu, ha spiegato: “vista la vicinanza all’importante data del 15 marzo, che segna i 111 anni di storia del calcio leccese, la squadra si presenterà in campo con la maglietta della stagione sportiva 1975/76, nella quale il Lecce, guidato da mister Renna, ottenne la promozione in Serie B dopo 27 anni. La storica promozione in B!”.

Con quella stessa maglia i giallorossi iniziarono la sua nuova stagione in cadetteria e, nel solco delle analogie che tutti i tifosi vogliono leggere con questo Lecce e quel Lecce, in occasione del compleanno numero 111, in campo La Mantia e compagni si presenteranno con la maglia dell’epoca, rossa, con due bande verticali laterali gialle. Pantaloncini bianchi per i calciatori, neri per il portiere. Non solo: anche mister Liverani indosserà una copia della tuta indossata dall’allenatore di quella squadra, l’indimenticato e indimenticabile Mimino Renna. Blu con la grande scritta sul lato sinistro in bianco U.S. LECCE.

“Dopo l’idea del patch sulla maglia per commemorare la memoria di Lorusso e Pezzella in occasione della partita di Carpi, questa volta abbiamo deciso di vestirci completamente di vintage”, prosegue Liguori.

Un vero tuffo nel passato, grazie alla produzione di sole 1.000 maglie che saranno in vendita presso il punto vendita Salentinamente. La maglia La Signora Rucco, titolare dello store, ha spiegato che “le maglie avranno un costo di € 75. Chi la prenoterà da oggi e fino all’8 marzo, presso i punti vendita di Lecce, Galatina, Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò oppure online sul sito www.leccestore.it, avrà uno sconto di 10 euro. Lo stesso sconto verrà riconosciuto ai tifosi che compreranno la maglia in occasione della gara con il Foggia esclusivamente presso i punti vendita presenti al Via del Mare in occasione della partita”.