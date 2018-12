“Curva Nord Lorusso-Pezzella”, oggi la cerimonia di intitolazione. Liverani: “A Carpi nel loro ricordo”

Non la solita vigilia in casa Lecce. A 24 ore dall’impegno in quel di Carpi, in casa giallorossa oggi è il giorno del ricordo, quello di due indimenticate e indimenticabili bandiere, dal nome Michele Lorusso e Ciro Pezzella. Al termine dell’allenamento di rifinitura odierno il momento storico dell’intitolazione della Curva Nord ai due beniamini dei tifosi scomparsi tragicamente quel maledetto 2 dicembre 1983, da questa mattina ufficialmente “Curva Nord Lorusso-Pezzella”.

Approvata la proposta in Consiglio Comunale, stamane nei pressi dell’ingresso 11 dello stadio “Via del Mare”, la porta d’ingresso del settore più caldo, è stata posta una targa ricordo, alla presenza del sindaco della città Carlo Salvemini, il vicesindaco Alessandro Delli Noci, di Annarella Carlino moglie di Ciro Pezzella e della figlia di Michele Lorusso. Attorno a loro tanti tifosi, anche d’eccezione, che non hanno voluto mancare.

Il mister

“Giocheremo nel loro ricordo” è il motto di Fabio Liverani che, come di consueto, ha incontrato i giornalisti prima della partenza alla volta dell’Emilia. Contro in Carpi, infatti, i giallorossi scenderanno in campo indossando una maglietta con una speciale patch, posizionato sopra lo scudetto U.S. Lecce, raffigurante Ciro e Michele.

“Le insidie di questa partita sono tecniche, di campo. Il Carpi viene da tre risultati utili di fila, è una squadra in salute ed in fiducia. I nostri obiettivi? Abbiamo detto fin dall’inizio di questa stagione che il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria, dopo che questa piazza ha vissuto diversi anni di inferno”, ha dichiarato dinanzi ai giornalisti l’allenatore ex Genoa.

Guardano, invece, al campo, il Lecce è chiamato a confermare l’ottimo stato di forma ammirato domenica scorsa in occasione della bella vittoria casalinga contro la Cremonese. Con l’intera rosa a disposizione (eccetto Pettinari), la comitiva salentina punta a confermarsi, vuole continuare a stupire, restando lì, ai vertici del torneo cadetto.

“Vogliamo avere stabilità nella categoria e programmare qualcosa di più importante in questi anni – ha dichiarato. Detto ciò, comunque, bisogna riconoscere che la squadra merita la posizione in classifica ed i punti che ha.

Meglio il ruolino di marcia fuori casa? Ogni gara è diversa, affronti avversari con caratteristiche differenti, i numeri dicono questo, sebbene il nostro atteggiamento è sempre lo stesso”

Campo maledetto quello del "Cabassi" che negli unici due precedenti è costato al Lecce due sconfitte, entrambe di misura, senza mai riuscire a mancare nemmeno una rete.

I convocati

intanto sono 25 i calciatori convocati per la sfida in terra emiliana. questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25 . Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.