Carpi-Lecce sei anni dopo: “Cabassi” maledetto per i giallorossi. Ma il settore ospiti brulicherà di passione

Umori diversi, ma entrambe in rampa di lancio. Lecce e Carpi sono pronte per incrociare nuovamente i loro destini domenica pomeriggio quando, allo stadio “Cabassi” andrà in scena la quattordicesima giornata del campionato di Serie B.

Sia i giallorossi che i biancorossi sono reduci da due vittorie che hanno acceso gli entusiasmi sia in Salento che in Emilia: il 2-0 di Mancosu e soci rifilato alla Cremonese ha conformato il Lecce tra le big di questo campionato, con il terzo posto in classifica e la targhetta, al momento, di miglior attacco del torneo; la formazione di Castori, invece, è reduce dalla fondamentale vittoria esterna di Padova che la rilancia nel cuore della zona-calda.

Una vittoria preziosa per ambedue le compagini che però adesso si ritrovano a sfidare anche la cabala. In casa Carpi, infatti, si cerca ancora la prima vittoria casalinga della stagione che latita dallo scorso campionato: ad oggi, davanti al pubblico amico, sono arrivati solo tre pareggi e due KO.

Mai 3 punti

Il Lecce, dal canto suo, vuole sfatare il tabù “Cabassi”, stadio mai espugnato. Solo due i precedenti in terra romagnola tra le due formazioni, ed entrambi sono datati stagione 2012/13: nel primo anno di Lega Pro, il Lecce disputò due match in casa del Carpi, tutti e due persi per 1 a 0. Il 6 dicembre 2012 Arma castigò la truppa di Franco Lerda (rimasta in nove uomini dopo le espulsioni di Giocomazzi e Pia), mentre il 9 giugno 2013, nella gara d’andata della prima finale playoff, la marcatura di Concas spianò la strada alla prima storica promozione in B dei biancorossi.

In totale, nei quattro precedenti storici, il Lecce non è mai riuscito ad avere la meglio sul Carpi essendo giunti, in Salento, due pareggi in altrettante gare disputate. Insomma, domenica potrebbe essere una giornata storica, per un verso o per l’altro.

Accanto ai giallorossi, per spingere Falco&Co. a l’ “impresa”, ci sarà ancora una volta un Settore Ospiti da capogiro. Nella mattinata di ieri era giunta la notizia del sold-out del settore dedicato ai giallorossi (poco meno di 700 seggiolini) e, grazie alla disponibilità di entrambe le società, la Prefettura di Modena ha dato il via libera all’apertura del Settore Distinti adiacente a quello Ospiti per altri mille supporters salentini.

La prevendita, così, è ripartita sul “TicketOne” e viaggia già verso un tutto esaurito da brividi.