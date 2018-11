Martedì di meritato riposo per il Lecce che dopo la gara vinta domenica sera contro la Cremonese, nella giornata di ieri si è ritrovato al “Via del Mare” per iniziare a pensare alla sfida di domenica prossima, in trasferta, contro il Carpi. La settimana di preparazione è cominciata con il tecnico Liverani che ha differenziato il lavoro dei giocatori, distinguendo tra chi ha è stato impegnato nel 2-0 contro i lombardi e chi no.

Pettinari ha proseguito nel suo percorso in differenziato: tutta la rosa si ritroverà domani pomeriggio a Martignano.

Il successo contro i grigio-rossi non solo lanciato i salentini al terzo posto in solitaria in classifica, ma offre anche altri spunti interessanti: i gol di Falco e La Mantia hanno portato a 24 le reti realizzate dalla comitiva giallorossa, squadra più prolifica di tutta la Serie B. Dietro al Lecce, per numero di gol, ci sono il Brescia (23) e la capolista Palermo (22, come anche il Benevento).

Una vera macchina il pacchetto offensivo a disposizione di Liverani, ma dietro ad una grande squadra c’è sempre una gran difesa. Grande come lo è stata nell’ultima uscita contro la Cremonese dove il Lecce non ha subito reti dopo quelle incassate in successione da Pescara e Cosenza. Una difesa, quella leccese, che però deve registrarsi ancora a meglio perché i 18 gol subiti fino ad oggi sono un po’ troppi. A guidare le retroguardia giallorossa nell’ultima uscita ci hanno pensato il monumentale Lucioni e lo stakanovista Meccariello. Praticamente perfetti.

“L’ultima gara che avevo giocato era quella di Pescara ad inizio novembre, nella quale fui espulso e complice la sosta di campionato era un po’ di tempo che non scendevo in campo. Fermarsi a volte fa bene perché ti permette di recuperare energie, dall’altro ti fa rischiare di perdere il ritmo gara”, ha affermato il difensore ex Brescia.

“Domenica scorsa con Lucioni in coppia è andata molto bene, lui è un giocatore importante e i suoi ultimi anni lo dimostrano. Anche Bovo è tornato a disposizione e Riccardi ha ripreso ad allenarsi con tutti noi”.

Meccariello, che ha giocato tutte le partite in campionato (eccezion fatta per la trasferta di Cosenza, saltata per squalifica), sa che lì dietro la concorrenza è tanta: con i recuperi a pieno titolo di Bovo e Lucioni (senza dimenticare i veterani Cosenza e Marino, oltre a Riccardi che per ritrovare il ritmo-gara andrà a giocare per qualche settimana con la formazione Primavera), la difesa si è popolata densamente. “La concorrenza se presa nel modo giusto è sicuramente uno stimolo in più a far bene.

Settore ospiti esaurito a Carpi? Fa piacere quando i nostri tifosi apprezzano quello che facciamo, il nostro obiettivo è quello di avvicinarli il più possibile”.