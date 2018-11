Dopo la sosta per le gare della Nazionale, che ha fatto seguito alla vittoria al fotofinish ai danni del Cosenza in trasferta, gara nella quale si è, purtroppo, evidenziato come nelle ultime tre apparizioni il Lecce giochi sono un tempo, questa sera, allo stadio “Via del Mare i giallorossi sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti alla Cremonese, compagine che, da quando Rastelli siede sulla panchina, ha conseguito due risultati utili consecutivi pareggiando al “Bentegodi” di Verona contro l’Hellas e vincendo tra le mura amiche dello stadio “Zini” con il Livorno.

In occasione della partita contro la formazione lombarda, mister Fabio Liverani si vede costretto a fare a meno di Pettinari, neanche convocato e Tabanelli, fermato dal mal di schiena, mentre, per il resto il tecnico romano ha tutti gli uomini a sua disposizione, compreso Cesare Bovo, anche se non parte dal primo minuto. Ciononostante all’arrivo della distinta non sono poche le sorprese. A centrocamòpo, infatti, Armellino ritrova una maglia da titolare e in attacco a far coppia con La Mantia non c’è Palombi, bensì Falco.

La formazione iniziale

Il Lecce quindi si schiera in campo con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Armellino, Petriccione e Scavone in mediana; Mancosu a sostegno delle punte La Mantia e Falco.

Il primo tempo

Il primo spunto della partita è dei giallorossi al quinto con La Mantia che, lanciato a rete da Venuti, solo davanti al portiere contrastato da Modos cade prima di tirare, per il direttore di gara, però il contrasto è regolare. La partita vede frequenti scambi di fronte senza che alcuna delle squadre riesca a impensierire la retroguardia avversaria. Al 25 la botta da trenta metri di Venuti termina alle stelle. Al 29mo il tiro dal limite di Carretta termina alto. Al 33mo la girata di Croce viene abbrancata in presa da Vigorito. Al 38mo il rasoterra di Castovilli viene parato dall’estremo difensore giallorosso, così come il colpo di testa di Carretta due minuti dopo. Al 42mo il tiro di Brighenti all’interno dell’area viene nuovamente parato dal portiere ex Frosinone. Al 46mo la girata di Mancosu termina altissima.

La ripresa

La seconda frazione di gioco si apre con gli stessi ventidue dei primi 45 minuti. Al settimo il Lecce si rende pericoloso con il rasoterra dal limite di Calderoni deviato in corner da Ravaglia. Al decimo è la Cremonese a rendersi con un pallonetto su punizione che scavalca di Vigorito, ma con la palla che termina fuori. Sulla ripartenza giallorossi vicini al vantaggio. Lancio con il contagiri di Armellinno per Mancosu che solo davanti al portiere spara alto.

Falco porta in vantaggio i giallorossi

Al 19mo i giallorossi passano in vantaggio. Cross di Carderoni per Falco che tira al volo, ma Ravaglia respinge, sulla ribattuta si avventa nuovamente il talento di Pulsano che non sbaglia e deposita in rete.

Al 22mo i salentini sfiorano il secondo gol con il bolide da trenta metri di Mancosu deviato in corner dall’estremo difensore lombardo.

La Mantia mette in ghiaccio la vittoria.

Al 33mo arriva il raddoppio per la compagine salentina. Corner di Petriccione e perfetto inserimento di La Mantia che con un colpo di testa trafigge Ravaglia.

Al 37mo il rasoterra di Haye viene abbrancato in presa dal portiere lombardo. Al 42mo il tiro dal limite di Streffezza viene parato da Vigorito. Al 47mo il tiro dal limite di Calderoni viene respinto da Ravaglia.

Ci eravamo lasciati con il gol vittoria di Falco e, dopo due settimane di pausa, ci ritroviamo a festeggiare tre punti grazie anche a una marcatura del talento di Pulsano che ha sbloccato prima del gol sicurezza di La Mantia. Con il successo di oggi si è anche sfatato il tabù che aveva visto i giallorossi sempre sconfitti dopo lo stop per gli impegni delle nazionali. Inoltre a dispetto delle ultime tre uscite la compagine salentina ha giocato per tutto l’arco della sfida (leggi le pagelle), in maniera attenta e senza mai subire pericoli. Tra una settimana esatta si ritorna in campo nella sfida in trasferta con il Carpi.

U.S. Lecce: 22 Vigorito, 4 Petriccione, 8 Mancosu (Cap) (45+4 st Arrigoni), 16 Meccariello, 19 La Mantia, 20 Falco (31 st Palombi), 24 Venuti; 25 Lucioni, 27 Calderoni, 29 Armellino (35 st Haye), 30 Scavone A disp: 1 Bleve, 5 Cosenza, 6 Arrigoni; 10 Lepore, 11 Torromino, 13 Haye, 15 Marino, 18 Dubickas; 21 Tsonev, 28 Fiamozzi, 31 Bovo. Allenatore: Liverani

U.S. Cremonese: 1 Ravaglia, 3 Claiton, 4 Arini, 8 Castrovilli (33 st Emmers), 9 Brighenti (Cap.), 11 Croce (25 st Piccolo), 14 Mogos, 17 Migliore, 19 Greco, 26 Terranova, 30 Carretta (33 st Strefezza). A disp.: 12 Volpe, 16 Agazzi, 5 Kresic, 7 Piccolo, 15 Marconi, 18 Castagnetti, 21 Strefezza, 24 Del fabbro, 27 Emmers, 29 Spaviero, 33 Renzetti, 34 Boultam. Allenatore: Rastelli

Arbitro: Serra di Torino; Assistenti: Cangiano-Bercigli; IV Ufficiale: Natilla.

Marcatori: 19 st Falco (L) 33 st La mantia (L)

Note: ammoniti 19 pt Claiton (C) 24 pt Armellino (L) 38 pt Brighenti (C) spettatori 8.18 incasso 70.663,40 Angoli 10-2 per il Lecce Recupero 1 pt 5 st.