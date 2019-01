Il Monza di Silvio fa la spesa in Salento, Armellino firma con i Brianzoli

Era il 9 agosto 2017, quando, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”, era stato presentato. Arrivava come uno dei colpi di mercato del Direttore Sportivo Mauro Meluso che se ne era assicurato le prestazioni strappandolo al Matera. Il centrocampista con fama di goleador, di cui la formazione dell’allora mister Robertino Rizzo aveva bisogno, tra l’altro, per conquistare dopo oltre un lustro di inferno la tanta agognata Serie B.

A fine campionato i gol non sono stati tantissimi, tre, ma uno su tutti i tifosi giallorossi lo ricorderanno, quello contro la Paganese che ha regalato la cadetteria.

Marco Armellino non è più un calciatore del Lecce, il 29enne centrocampista di Vico Equense è stato ufficialmente ceduto al Monza dell’ex Premier Silvio Berlusconi. Si è legato alla società brianzola a titolo definitivo.

Nonostante negli ultimi tempi sia stato utilizzato diverse volte e con buone prestazioni una delle quali condite dal gol, un piatto chirurgico dal limite dell’area contro il Padova, scende di categoria e va a giocare a Sud del Lago di Como, nella terza città per numero di abitanti della Lombardia.

Il “Cavaliere” non ha perso l’abitudine e come accade 35 anni fa, quando acquistò il Milan, ha deciso di fare le cose in grande e attingere dal supermarket salentino per conquistare la serie cadetta dopo una partenza non propriamente felice.

Così, dopo la reciproca soddisfazione per l’ingaggio di Mino Chiricò, reciproca perché il Monza si è dotato di un calciatore molto forte e il Lecce non ha più una patata bollente, molto, tra le mani, il calciatore campano si accasa alla corte del “Presidente più vincente della storia”.