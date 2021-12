Ciro e Michele, intramontabili Bandiere. Ieri una messa in loro memoria  

38 anni sono trascorsi da quando, la loro paura di volare, li aveva indotti a prendere l’automobile, direzione Bari, per salire sul treno che li avrebbe condotti a Varese, città dove il Lecce allenato da Eugenio Fascetti, avrebbe dovuto giocare quella domenica.

Il capoluogo Pugliese, Ciro Pezzella e Michele Lorusso, difensori della compagine giallorossa, non lo raggiunsero, perché, all’altezza di Mola di Bari, avrebbero perso la vita in un terribile incidente stradale.

A quasi otto lustri di distanza, il Lecce, Lecce e i leccesi non hanno dimenticato i due calciatori. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la Chiesa Della Nova di Lecce, la messa in suffragio di Ciro Pezzella e Michele Lorusso indimenticabili bandiere giallorosse a 38 anni dalla loro tragica scomparsa.

Alla celebrazione commemorativa erano presenti il vicepresidente Corrado Liguori, il direttore generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, il direttore sportivo Stefano Trinchera, l’allenatore dell’Under 17 Simone Schipa e una rappresentativa del Settore Giovanile.

Anche il presidente Saverio Sticchi Damiani, che per impegni professionali fuori sede non ha potuto partecipare alla funzione religiosa, ha espresso vicinanza per questo momento dedicato alla commemorazione di due bandiere giallorosse intramontabili come loro.