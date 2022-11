Lutto nell’U.S. Lecce, morto il papà di mister Baroni. Il cordoglio della società

Le ultime prestazioni con le quali i giallorossi hanno chiuso un 2022 straordinario dal punto di vista sportivo, hanno restituito in casa salentina il sorriso. Sfortunatamente, oggi è giunta una notizia che fa trasformare quel sorriso in una manifestazione di dolore.

Lutto in casa giallorossa, nelle scorse ore, infatti, è morto il papà di mister Marco Baroni.

Immediatamente il sodalizio di “Via Colonnello Costadura, si è stretta intorno al suo tecnico con un messaggio sui canali social, rivolto all’allenatore toscano: “Il presidente con tutti i soci, il responsabile dell’area tecnica e l’intera dirigenza, il gruppo squadra ed i dipendenti tutti esprimono il più sentito cordoglio e vicinanza a mister Marco Baroni in questo momento di grande dolore per la perdita del caro papà”.

A mister Marco Baroni, giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Leccenews24.it.