Più di 500 cimeli della Nazionale dal 1870 a oggi, al Chiostro dei Teatini in mostra “Un secolo d’Azzurro”

Federale 102, il pallone con cui l’Italia di Vittorio Pozzo vinse il suo primo Mondiale nel 1934, la casacca in lanetta pesante indossata da Giampiero Boniperti, la maglietta di Paolo Rossi indossata nel 1983 nella partita contro la Romania, la maglietta e gli scarpini indossati da Giorgio Chiellini nella vittoria della finale del Campionato Europeo a Wembley contro l’Inghilterra, sono questi alcuni cimeli della Nazionale Italiana di Calcio che, dall’11 al 23 giugno, verranno esposti nel Chiostro dei Teatini.

Arriva a Lecce la mostra itinerante “Un secolo d’azzurro”, a cura di Mauro Grimaldi, consigliere delegato di Federcalcio Servizi, che, con oltre 500 cimeli originali dal 1870 al 2022, risulta essere la più grande rassegna storica e antologica sulla Nazionale italiana di calcio, dalla fine del XIX secolo alla finale di Euro 2020.

Durante la tappa di Lecce – che sarà inaugurata, ripetiamo, sabato 11 giugno, alle ore 18.30 – saranno esposti in anteprima alcuni cimeli dal grandissimo valore storico.

«Siamo molto felici di ospitare in città – dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio – la mostra itinerante che celebra la storia e i grandi successi della nostra Nazionale di calcio in un festival che accogliamo con piacere per la prima volta nel nostro territorio e punta l’accento non solo sul benessere fisico di chi pratica sport in generale e calcio in particolare, ma soprattutto sul benessere emotivo. Quello che anche i tifosi provano quando viene conseguita una vittoria. Noi, qui, a Lecce lo sappiamo bene perché questa carica di emozioni positive l’abbiamo provata di recente con la promozione in serie A della nostra squadra».

L’esposizione – promossa dall’Associazione Sant’Anna e patrocinata da Anci, Figc e Adicosp – è inserita nel programma della prima edizione del festival “Emotional & Sport”, organizzato da Emotional Studio&More Srl, che ha come obiettivo divulgare, con particolare attenzione verso i più giovani, l’importanza dei benefici a livello fisico, mentale ed emozionale di chi si approccia al calcio e allo sport in generale.

Durante i quindici giorni del festival, sono previsti incontri, dibattiti, presentazioni di libri, una giornata dedicata ai possessori della US Lecce Program (la società è partner dell’iniziativa) e momenti di approfondimento su sport e solidarietà. Il programma completo è disponibile sul sito dedicato.

Gli orari

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Chiostro dei Teatini, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Dalle 16.30 alle 19 sono previste visite guidate per i bambini. Ingresso libero.