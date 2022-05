Scongiurato il peggio per il “Via del Mare”, il Giudice Sportivo infligge solo una maxi multa alla società

Nella sfida decisiva per le sorti del torneo venerdì contro il Pordenone, capitan Lucioni e compagni potranno contare sul tifo di un “Via del Mare” che, certamente, sarà gremito in ogni ordine di posto.

Il timore che l’incontro si potesse disputare a porte chiuse, o per lo meno, senza l’accesso del pubblico in un determinato settore, era temuta dopo i fatti di Vicenza, fortunatamente, si fa per dire, il Giudice Sportivo, ha inflitto solamente una maxi multa alla società di “Via Colonnello Costadura”, senza ulteriori conseguenze.

Nel comunicato ufficiale nr. 188 di oggi, documento con il quale la Lega di Serie B rende note le decisioni dell’organo di Giustizia Sportiva si legge: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Adesso, con le prevendite che già da oggi sembrano procedere più che a gonfie vele, con lunghe code davanti ai rivenditori per assicurarsi il tanto agognato tagliano e nella consapevolezza che è necessario che sia individuato l’autore del gesto di sabato pomeriggio, così come chiesto anche dal Presidente Saverio sticchi Damiani, bisogna lasciarsi questo spiacevole episodio alle spalle e concentrarsi sulla gara di venerdì sera, per regalare a un territorio intero e non solo, un sogno.

Venduti oltre 23mila biglietti

Intanto la società ha comunicato che con l’avvio stamani della fase di vendita libera, il sistema di ticketing ha registrato il dato di n. 23.103 biglietti venduti. Attualmente la vendita dei tagliandi per la gara Lecce – Pordenone è sospesa.

Alla luce delle numerose richieste pervenute, l’U.S. Lecce, fatte salve le valutazioni delle autorità competenti e del GOS, si riserva di mettere in vendita ulteriori posti di sub-settori dello stadio solitamente interdetti e inutilizzati, tanto nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti.

È in corso di valutazione, altresì, la possibilità di destinare anche il settore ospiti (Distinti Sud-Est) alle esigenze della tifoseria giallorossa.

Si invitano tutti i sostenitori ad avvalersi unicamente dei circuiti di vendita ufficiali abilitati (circuito Vivaticket) e a non utilizzare altre piattaforme non riconosciute (cd secondary ticketing).

Sarà cura del sodalizio comunicare la disponibilità degli ulteriori tagliandi.