Nardò-Bitonto 0-0. Pareggio a reti inviolate, ma i granata continuano a lottare per la salvezza

Non getta la spugna il Nardò e continua a lottare per la salvezza con carattere e determinazione. Nella gara odierna contro il quotato Bitonto, i granata non vanno oltre lo 0-0 non riuscendo a capitalizzare le numerose occasioni da gol. La nota positiva riguarda l’evoluzione del gioco con una squadra trasformata rispetto alle ultime esibizioni, molto equilibrata tatticamente, che non ha concesso nulla agli avversari.

Formazioni

Numerose novità in formazione per il Nardò. Mister Bitetto, subentrato in settimana all’esonerato Taurino, lascia fuori Mirarco, Bertacchi, Scipioni, Arario e Mingiano e propone un offensivo 4-3-1-2 con Rizzitano tra i pali, De Pascalis, Centonze, Aquaro e Versienti in difesa, Monopoli, Bolognese e Gigante in mediana, Prinari a sostegno della coppia d’attacco Molinari e Kyeremateng. Sul versante opposto, mister Pizzulli si affida al consueto 4-3-3 con Padulano e gli ex granata Patierno e Turitto in attacco.

Primo tempo

Gara che stenta a entrare nel vivo, ma il Nardò appare comunque ben messo in campo ed esercita una discreta supremazia territoriale. Bisogna aspettare il 22’ per la prima occasione da rete di marca granata con Molinari che, ben appostato in area, lascia partire un sinistro respinto con difficoltà da Figliola. Il Bitonto si fa vedere alla mezzora dalle parti di Rizzitano: ci prova Patierno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il pallone non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo Kyeremateng recupera palla a centrocampo e serve Prinari che calcia di prima intenzione, il pallone sfiora il palo alla sinistra della porta bitontina. I neroverdi sembrano sorpresi dalla verve agonistica e soffrono il pressing dei padroni di casa che lottano su tutti i palloni e continuano a macinare gioco. In chiusura di tempo ancora il Nardò pericoloso con un tentativo dalla distanza di De Pascalis che termina alto sulla traversa. La prima frazione si chiude con un pareggio a reti inviolate anche se il Nardò avrebbe meritato qualcosa in più.

Secondo tempo

Il Nardò rischia grosso in apertura di ripresa: Padulano, favorito da un rimpallo, si invola in incursione solitaria verso la porta granata ma un miracoloso intervento di Aquaro evita il peggio. Al 50’ occasionissima per il Toro: Prinari mette in mezzo un cross teso dalla sinistra, Molinari manca clamorosamente la deviazione sottoporta da pochi centimetri. Mister Bitetto dà un assetto ancora più offensivo alla sua squadra inserendo l’argentino Arario al posto di Monopoli. Risponde mister Pizzulli mandando in campo l’esperto Picci al posto di Padulano. La gara sale di intensità agonistica e il direttore di gara è costretto a ricorrere sistematicamente al cartellino giallo per placare gli animi. Al 75’ il Nardò sfiora nuovamente il vantaggio con Scipioni che, in corsa, raccoglie un calcio di punizione di Arario e calcia incredibilmente alto sulla traversa. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale che premia il Nardò solo per volontà e generosità, ma non cambia nulla ai fini della classifica che vede i granata ancora invischiati nella griglia playout.

SERIE D – Girone H: risultati 28ª giornata

Altamura – Gragnano 3-1

Ercolanese – Pomigliano 3-1

Fasano – Nola 4-3

Fidelis Andria – Savoia 0-0

Francavilla – Sorrento 1-3

Gelbison – Taranto 1-4

Gravina – Audace Cerignola 1-0

Nardò – Bitonto 0-0

Sarnese – Az Picerno 0-1

Classifica

Az Picerno 68, Audace Cerignola 61, Taranto 61, Bitonto 47, Altamura 44, Fidelis Andria 43, Savoia 43, Fasano 40, Francavilla 37, Gravina 36, Sorrento 33, Gelbison 33, Nardò 31, Nola 30, Gragnano 27, Sarnese 27, Pomigliano 16, Ercolanese 11