Cavese-Nardò 1-2, il Toro compie l’impresa e vince i Playoff

Impresa del Nardò che espugna per 2-1 il “Lamberti” di Cava de’ Tirreni e conquista la vittoria che vale il trionfo nei playoff del girone H di Serie D. I tempi regolamentari si chiudono sul risultato di parità dovuto alle reti di Dambros e Foggia nella ripresa e ai supplementari è Russo a mettere il sigillo finale alla splendida stagione dei granata.

Formazione iniziale



Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Addae, Stragapede e Gjonaj con Ciracì e Fedel sugli esterni; coppia d’attacco composta da Dambros e Ferreira.

Primo tempo



Si gioca a porte chiuse per la squalifica del terreno di gioco campano dopo i noti fatti avvenuti in occasione dello spareggio contro il Brindisi. Parte subito forte il Nardò e al 2’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ferreira di testa manda il pallone di poco fuori. Il Toro preme sull’acceleratore e al minuto 11 è ancora Ferreira che conclude a rete da posizione defilata ma il pallone si stampa sulla traversa. Al 13’ si fa vedere la Cavese con Foggia che a tu per tu con Viola si fa stoppare per due volte dall’estremo difensore granata. I padroni di casa provano a imporre il proprio gioco, ma la squadra granata è meglio organizzata in campo e si propone spesso in contropiede. Al 42’ ci prova Dambros da fuori area, il suo tiro viene deviato in angolo da Colombo. Squadre al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo



Partita vivace e di grande intensità con il Nardò che dimostra più voglia di vincere dei metelliani. Al 54′, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Fedel a due passi dalla porta conclude di poco a lato. La Cavese prova a rendersi pericolosa con uno strepitoso contropiede di Foggia, ma il suo tiro sfiora la traversa e finisce sul fondo. Al 59′ ci prova Rossi in diagonale ma Viola fa buona guardia. Due minuti più tardi Gjonaj prova il destro a giro in area ma non inquadra lo specchio della porta. Al 68’ Puglisi abbatte in area Ferreira e il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto Dambros batte Colombo e porta in vantaggio il Nardò. Per i granata la gara si mette in discesa ma a cinque minuti dal termine Foggia trova il diagonale che batte Viola e regala il pareggio ai metelliani. Triplice fischio e gara che prosegue ai tempi supplementari.

Tempi Supplementari



Dopo la consueta girandola di cambi, è sempre il Nardò che continua a fare la partita ma è la Cavese a sfiorare il vantaggio con Banegas al 92’ e con Tumminelli al 100’ ma entrambe le conclusioni si perdono sul fondo. Al 103’ arriva il gol che decide la gara: parabola di Montinaro da calcio d’angolo, Russo svetta più in alto di tutti e batte Colombo. Gli uomini di Troise accusano il colpo e non riescono più a raddrizzare la partita. Nei secondi 15 minuti dei tempi supplementari, la Cavese non impensierisce la retroguardia avversaria e il Nardò amministra bene il vantaggio fino al fischio finale.