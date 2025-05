“Ferrero un rancoroso Dio del Vecchio Testamento…”, frase mai pronunciata da Giampaolo. La nota della società

“Ferrero è come un rancoroso Dio del Vecchio Testamento, incapace di perdonare coloro che lo abbandonano“, non sono parole e pronunciata dal tecnico dei giallorossi, bensì, sono state scritte da un giornalista in un suo articolo.

Il pensiero in oggetto, era stato riferito dalla giornalista Francesca Fagnani all’ex Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nel corso della trasmissione “Belve”, chiedendo un commento, che l’ex numero uno dei blucerchiati ha fatto, suscitando, fra l’altro, parecchia ilarità

A meno di 48 ore dalla messa in onda del programma, è arrivata la smentita da parte della società di “Via Colonnello Costadura”, l’allenatore dei salentini, quella frase non l’ha mai pronunciata.

‘In riferimento alla trasmissione “Belve” andata in onda su Rai 2 lo scorso martedì 27 maggio, condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, nella quale era ospite in studio Massimo Ferrero, si precisa che la frase attribuita nel corso della puntata dalla conduttrice al tecnico Marco Giampaolo non è mai stata pronunciata, detta o scritta dallo stesso”, fanno sapere dal club.

‘La giornalista riferisce a Ferrero la seguente frase “l’allenatore Marco Giampaolo, che lei conosce bene, che è stato anche allenatore della Sampdoria, ha detto che Ferrero è come un rancoroso Dio del Vecchio Testamento, incapace di perdonare coloro che lo abbandonano: ha ragione?”.

Da una rapida ricerca su internet – conclude la nota stampa – si evince chiaramente che le parole attribuite dalla giornalista a mister Giampaolo sono, invece, state scritte dal giornalista Gabriele Anello nell’articolo “Ferrero alla Sampdoria: sette anni di cinema” pubblicato sulla testata giornalistica “Ultimo Uomo” in data 3 febbraio 2022″.

Per leggere l’articolo completo con all’interno la frase attribuita a Giampaolo clicca qui