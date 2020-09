Lecce, scelti i numeri di maglia per la prossima stagione. Pochi i cambi

Dei cosiddetti titolari tutti hanno scelto di portare dietro alle spalle il numero della passata stagione. Spicca Meccariello che ha preso il 6 al posto del 16 dell’anno scorso.

A parte Biagio Meccariello, che forse è stato portato a conoscenza del noto detto, rigorosamente in dialetto leccese, “Ci cangia ddefrisca”, i cosiddetti titolari, hanno tutti scelto di indossare il numero con cui sono scesi in campo nella passata stagione.

Rivedremo, quindi, sempre che non vi siano partenze “last minute”, possibili soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato, il capitano con il suo 8 dietro alla schiena, così come Petriccione con il 4 di “una vita da mediano”, Falco il 10 del fantasista, Lucioni il 5 del vecchio stopper e così via. Unica eccezione, ripetiamo, il difensore il difensore beneventano classe ’91 che ha deciso di tornare al 6 che portava alla Ternana, con Benzar che ha preso, invece, il 20 e Dubickas il 27.

A poche ore dalla presentazione di Paganini e Listkowi, per loro il numero 7 e 19 e ad alcuni giorni di distanza da quella di Coda, che ha scelto il 9 del bomber nel corso del passato torneo di Lapadula, è stata scelta la numerazione dei calciatori giallorossi.

I nuovi numeri

Pochissime novità, come detto in precedenza, quindi, con i numeri così ripartiti:

1 Bleve 2. Riccardi 3. Vera 4. Petriccione 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 12. Milli 13. Rossettini 15. Monterisi 19. Listkowski 20. Benzar 21. Gabriel 22. Vigorito 24. Zuta 25. Gallo 26. Dubickas 27. Calderoni 28. Shakhov 32. Lofaso 37. Majer 53. Henderson 75. Felici 77. Tachtsidis.