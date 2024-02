Il “Via del Mare” si regala un nuovo maxischermo, a fine marzo l’installazione

Lo stadio “Via del Mare” continua a rifare il look per presentarsi in grande spolvero all’appuntamento con i “Giochi del Mediterraneo”.

Ieri la notizia da parte del Presidente del sodalizio di “Via Colonnello Costadura” Saverio Sticchi Damiani, riguardo l’arrivo di una trance da 11 milioni di euro per il restyling dell’impianto leccese, con la possibilità di ricevere ulteriori finanziamenti alla presentazione di un nuovo progetto.

Ma a margine dell’incontro con la stampa, il numero uno del club giallorosso, ha anche annunciato l’installazione di un nuovo maxischermo.

Detto fatto!!! Dopo aver effettuato con esito positivo i sopralluoghi tecnici, alla fine del mese di marzo è in programma l’installazione del nuovo maxischermo.

Anche in questo caso verrà posizionato sempre sull’anello superiore della Tribuna Est, avrà una dimensione di 12 metri x 8, diversamente dall’attuale delle dimensioni di 7 metri x 4 e sarà dotato di alta definizione.

L’opera è stata possibile grazie alla collaborazione tra Unione Sportiva Lecce e Infront.