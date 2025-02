Chiuso il calciomercato, chi viene e chi va. Tutte le operazioni del Lecce

Certamente la trattativa che ha fatto parlare, non solo in città, ma anche in Italia e all’estero è stato il passaggio dell’esterno offensivo Patrick Dorgu, che dalla “Capitale del Barocco”, si è trasferito oltremanica al Manchester United.

Con lo scoccare della mezzanotte, si è chiusa la sessione invernale del calciomercato, quella definita di riparazione e il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” è stato abbastanza attivo, sia in entrata che in uscita.

Chi arriva

Capitolo entrate: il Lecce ha ingaggiato Karlsson, esterno offensivo, dal Bologna con la formula del prestito; Tiago Gabriel, difensore centrale; Veiga, esterno destro di difesa, a titolo definitivo; Scott, difensore centrale, a titolo definitivo, che ha firmato un triennale con opzione per i prossimi due anni; N’Dri esterno d’attacco, a titolo definitivo, per lui stessa opzione di Scott e Sala esterno di difesa, proveniente dal Como in prestito con diritto di riscatto.

Chi va via

Oltre a Dorgu, di cui abbiamo parlato prima, lasciano il Salento, Oudin, che si accasa alla Sampdoria in prestito secco; Hasa al Napoli a titolo definitivo; Ed McJannet in prestito all’Audace Cerignola; Pelmard che è rientrato al Las Palmas; Salomaa in prestito alla Lucchese; Borbei in prestito al Cluj e, ultima trattativa conclusa, Bonifazi che scende di categoria, in Serie B al Sassuolo.