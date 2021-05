Lecce, finale di campionato da dimenticare subito. Operazione Play Off al via

Un mese di maggio iniziato non nel migliore dei modi per il Lecce. Sono state quattro le gare disputate nel periodo ed il resoconto è negativo: un pareggio contro la Reggina e tre sconfitte con Cittadella, Monza ed Empoli. Forma mentale e fisica non sembra delle migliori e dunque in questo lasso di tempo che separa i giallorossi dalla semifinale dei Play Off, sarà fondamentale ricaricare le batterie. Certamente un peccato dopo l’ottima serie di risultati registrati tra febbraio e marzo, quando la compagine guidata da mister Corini era riuscita ad agganciare il secondo posto. Purtroppo, un inaspettato “black out” ha permesso di raccogliere soltanto 4 punti nelle ultime 6 giornate: troppo poco per chi vuole ambire a salire in massima serie.

La promozione diretta è ormai sfumata, si avverte delusione nell’ambiente ma ancora c’è una possibilità per tornare in Serie A: non va assolutamente sprecata. È fondamentale ricompattarsi e concentrarsi esclusivamente sugli imminenti Play Off. La prima gara dei salentini è prevista per il prossimo lunedì 17 maggio 2021.

Sono in tutto 6 le squadre che vi prenderanno parte, posizionate dal terzo all’ottavo posto dopo la fine della regular season: Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia, Chievo. Le prime due sono qualificate già per le semifinali. Quali sono le favorite alla promozione in serie A secondo i principali siti di scommesse sportive? Monza e Lecce davanti a tutte le altre, rispettivamente quotate a 3.00 e 3.50. A seguire troviamo il Venezia a 7.00, il Cittadella a 8.00, il Brescia a 9.00 ed il Chievo a 12.00.

Il campionato è ormai finito ma prima di fare i bilanci della stagione per l’Unione Sportiva Lecce, bisogna attendere gli spareggi e cercare di salire sull’ultimo treno che porta in Serie A. Come anticipato, le semifinali sono in programma Lunedì 17 maggio e giovedì 20 maggio 2021. La finale che mette in palio l’ultimo posto utile per la massima serie, si svolgerà con gare di andata e ritorno nei giorni di Domenica 23 maggio e Giovedì 27 maggio 2021. Questo tempo che manca all’inizio della contesa dovrà servire ai giallorossi per dimenticare subito l’ultima sconfitta contro l’Empoli ed il “periodo no” di maggio. Non ci sono più alibi, benché svanita la promozione dalla porta d’accesso principale. Bisogna crederci fino alla fine, recuperare alcuni infortunati (Pettinari, Calderoni, Tachsidis), rifiatare per arrivare pronti e preparati per sfruttare al meglio i Play Off. La Serie A non è poi così lontana.