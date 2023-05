Nardò-Barletta 2-0, Gjonaj e Dambros portano il Toro in finale. Ultimo atto contro la Cavese

Il Nardò supera per 2-0 il Barletta nella semifinale playoff di Serie D girone H e accede alla finale da disputare domenica 29 maggio al “Lamberti” contro la Cavese vittoriosa in casa con il Casarano.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Urquiza, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Gjonaj con Ciracì e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Dambros e Ferreira.

Primo tempo

Il primo squillo della gara è di marca granata al minuto 11 con una conclusione dal limite di Gjonaj che termina di poco al lato. Il Barletta risponde con Di Piazza che al 27’ si ritrova a tu per tu con Viola ma l’estremo difensore è bravo e respingere in angolo. Al 33’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Ciracì impatta di testa ma conclude sul fondo. Al 37’ i padroni di casa provano a rendersi pericolosi ancora di testa con Ferreira ma Lovecchio è attento e blocca il tentativo dell’attaccante brasiliano. Al 40’ Addae spara alto da posizione favorevole e sul capovolgimento di fronte ci riprova Di Piazza ma Viola si oppone. Squadre al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Passano solo venti secondi e Gjonaj porta in vantaggio il Nardò con un destro da fuori area che sorprende Lovecchio. In vantaggio di un gol, i granata possono gestire e al 57’ ci riprova il fantasista albanese che però trova la parata dell’estremo difensore ospite. Al 67’ arriva il raddoppio granata di Dambros che raccoglie una corta respinta di Lovecchio su tiro di Ferreira e insacca, spegnendo le ultime speranze del Barletta. Il resto della seconda frazione è avida di emozioni con il Nardò che controlla agevolmente la partita e con gli ospiti che tentano l’ultimo assalto nei minuti di recupero con Petta e Vicedomini che però trovano i guantoni di Viola a sbarrare la strada. Triplice fischio e il “Giovanni Paolo II” esplode di gioia per la vittoria che proietta gli uomini di Ragno verso il sogno Serie C.

(Photo credits: @Piero Cardone)