“Football Manager of the Year”, Italia Fortune premia Pantaleo Corvino

“Reclutamento, di giocatori promettenti, gestione strategica del mercato, scelte oculate e lungimiranti: questi gli ingredienti del successo del Responsabile dell’Area Tecnica dell’U.S. Lecce”, sono queste le motivazione per le quali il Responsabile dell’Area Tecnica dei giallorossi Pantaleo Corvino, ha ricevuto il premio quale “Football Manager of the Year”.

La premiazione dell’asso del mercato di “Via Colonnello Costadura”, è avvenuto nel corso della serata di gala del Social Football Summit a Roma e il riconoscimento, gli è stato attribuito da Italia Fortune la rivista economica, fondata nel febbraio del 1930 da Henry R. Luce, già co-fondatore di Time, Fortune è universalmente riconosciuta da top-manager e opinion leader come una delle più autorevoli del mondo.

Per “Big Pantaleo”, è questo l’ennesimo riconoscimento negli ultimi tempi, Corvino, infatti, solo nel 2023 ha ricevuto il premio come “Miglior Direttore Sportivo”, il “Premio dei Megaliti”, L’International Fashion Award a Gallipoli e, in ultimo, la Cittadinanza Onoraria del Comune di Lecce.