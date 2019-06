Lecce, Brayan Vera ha idee chiare e non si nasconde: “Serie A il top. Qui per la salvezza”

Si era iniziato con il prolungamento del contratto di mister Fabio Liverani a campionato non ancora concluso. Il 30 maggio, poi, è toccato a bomber Andrea La Mantia legarsi alla società fino al giugno 2022. La settimana scorsa, l’allungamento è scattato per l’uomo del mercato giallorosso, il Direttore Sportivo, Mauro Meluso.

Parte da lontano, quindi, l’opera di rafforzamento del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, per preparare al meglio e disputare da protagonisti, si spera, la prossima stagione che vedrà la compagine salentina impegnata nel massimo torneo.

Anche se manca molto tempo alla chiusura delle trattative e, come ha dichiarato lo stesso Meluso, sarà difficile partire in ritiro con almeno l’80% della rosa completata come avvenuto negli scorsi anni, oggi è stato presentato il primo nuovo acquisto della stagione.

Si tratta di Brayan Vera Ramirez, esterno sinistro colombiano classe ’99, adocchiato del Ds nel corso della fase finale del Campionato Mondiale Under 20, dopo averlo visto all’opera nelle gare contro Polonia e Senegal.

Visibilmente emozionato, forse un po’ stordito dal jet lag per il lungo viaggio, ha volutosvolgere la conferenza stampa con indosso la maglia del Lecce. Con lui anche il Presidente, accompagnato dalla figlia, dell’Inagui Leones, squadra di provenienza del calciatore e il procuratore Sportivo Silvio Pagliari, insieme al suo entourage.

“Siamo qui oggi per presentare questo ragazzo arrivato dopo un lungo e faticoso viaggio. Siamo molto contenti che tutto si sia concluso positivamente”, ha affermato il Ds giallorosso Meluso.

“Mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato all’acquisizione, perché, in un periodo in cui non si rispettano le firme sui contratti e nonostante abbiano ricevuto altre offerte vantaggiose, hanno mantenuto la parola ed è bastata una semplice stretta di mano per sottoscrivere l’accordo con noi.

Brayan è stato felicissimo di abbracciare questa nuova avventura, ci auguriamo che sia un acquisto di grande livello e avere un futuro radioso a Lecce, in Europa e nel mondo. Andrà a occupare una casella da extracomunitario, ma faccio una raccomandazione: non dovremo chiedergli tutto e subito, ma bisogna lascialo crescere e sbagliare. Si è sottoscritto un accordo di quattro anni di un altro di opzione, arriva a titolo definitivo e in caso di rivendita verseremo una piccola percentuale al club di provenienza. Ha caratteristiche simili a Calderoni, certo, Marco ha più esperienza e gioca da più anni con la difesa a quattro, ma Brayan ha una grande propulsione fisica e penso che potrà giocarsi il posto da titolare. Sono anche certo che potrà essere impiegato anche da esterno alto”.

“Ho accettato con entusiasmo questa avventura qui hanno giocato due grandi calciatori colombiani e spera di poter fare come loro”, ha affermato il giovane classe ’99.

“Il campionato italiano per me è il top al mondo ed è una sfida poterci giocare, ma penso anche di poter far bene. Posso giocare sia laterale che centrale e anche da esterno alto. Con quali moduli ho giocato? Nel mio club con il 4-3-1-2 e in nazionale con il 4-3-3. Non nascondo un po’ di emozione sono contento ho scelto Lecce perchè voglio essere protagonista e mantenere la categoria .

Nel tempo libero mi piace rimanere a casa, non esco molto, ascoltare musica e guardare il tennis, il mio campione preferito è Nadal. Mister Liverani grande giocatore di Paddle? Vorrà dire che imparerò a giocare con lui. Per quel che riguarda i miei familiari ho un fratello che gioca nella terza categoria spagnola e due sorelle

Il mio obiettivo è disputare il prossimo mondiale in Qatar, ma l’anno prossimocercherò di far parte della Nazionale Under 23 che si giocherà la possibilità di partecipare alle Olimpiadi”.