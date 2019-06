Intuito, coraggio e ambizione. La corsa di Meluso continua ancora… insieme al Lecce per sognare in A

Quando Mauro Meluso giunse in Salento alla corte di Saverio Sticchi Damiani non erano in molti a dargli grande credito. Dopo le illusioni e le disillusioni targate Antonio Tesoro e dopo l’anno di traghettamento con Stefano Trinchera, regnava quasi un’aria di rassegnazione alla Serie C. Una maledizione che i giallorossi sembravano non riuscire a scrollarsi di dosso.

‘Questa città è un punto di arrivo, ma anche di partenza. Qui per vincere e piantare la tenda’, così si presentò ai tifosi del Lecce il direttore sportivo Mauro Meluso, l’11 giugno del 2016.

Poteva essere anche una frase di circostanza, come tante se ne dicono nel mondo del calcio. Non lo fu, invece. Perché anche se Meluso il primo anno nel Salento lo impiegò per ambientarsi e non riuscì a portare i giallorossi in Serie B (probabilmente si intestardì troppo nel difendere Padalino e il cambio con Robertino Rizzo arrivò quando la squadra era già a fine corsa), non gettò la spugna, non abbandonò la nave che affondava, non accetto le avances del Presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ma decise di rimettersi in gioco e provare a riportare il Lecce nelle serie in cui meritava di stare.

Non fu facile per lui l’estate del 2017, quando sembrava che la china negativa fosse sempre in discesa. ‘Resto qui, perché ho l’obbligo di dare ai leccesi le gioie che meritano’ disse il ds prima della partenza in ritiro della squadra. Anche in quella stagione gli inizi non furono facili. Le dimissioni di Rizzo, l’interregno di Primo Maragliulo, quindi finalmente l’arrivo di Mister Liverani.

Da lì un successo dietro l’altro. Due anni indimenticabili per la squadra del capoluogo. Due promozioni consecutive: dalla C alla B e dalla B alla A.

Un binomio fantastico quello tra l’allenatore e il direttore sportivo sotto il controllo silenzioso – e per questo ancora più decisivo – del Presidente. Erano anni che in città non si respirava una gioia sportiva così coinvolgente. C’è chi ha paura che nella Massima Serie ci dovremo accontentare solo di fare un giro, come alle gioiestre nelle festività del Santo Patrono e chi pensa che invece questa società è in grado di costruire qualcosa di importante e soprattutto di duraturo.

Chissà, solo il tempo potrà dare torto o ragione ai pessimisti o agli ottimisti.

Intanto Lecce si gode una stagione da favola, grazie anche al direttore sportivo che ha aumentato il valore della rosa in maniera esponenziale.

Di oggi la notizia del rinnovo. Con un comunicato stringato il sodalizio di Via Colonnello Costadura ha confermato ciò che era nell’aria: ‘L’U.S. Lecce S.p.A comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento, per altre due stagioni sportive, del contratto economico del Direttore Sportivo Mauro Meluso. Per effetto di tali intese, modulate in base alla categoria di appartenenza, la nuova scadenza del rapporto professionale tra il club ed il sig Meluso è stata fissata al 30/6/2022’.

Tante le trattative in pista, molte delle quali faranno sognare la piazza nei prossimi giorni. Intanto si parte dall’usato sicuro: Bomber La Mantia ha prolungato il contratto.