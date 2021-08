Lecce, presentato Gendrey. Corvino: “Mercato in entrata non ancora finito ma non arriveranno gli ex Chievo”

“Ci siamo lasciati ieri con la presentazione di un terzino o destro, Calabresi e oggi tocca a un calciatore che ricopre lo stesso ruolo. Come ho già detto cerchiamo di arricchire il club con giocatori di proprietà e se sono giovani come lui meglio.

Gendrey è cresciuto nell’Amiens e qualche anno fa dalla stessa squadra ho acquistato un portiere con il quale ho vinto tre titoli primavera. Valentin è stato nazionale under 18 e nella stagione appena trascorsa ha disputato 21 gare nella seconda divisione francese. Ha un 65% di vocazione difensiva e nel restante 35% si propone per accompagnare l’azione, ha un buon piede e si fa rispettare e nei contrasti, deve ancora migliorare, ma ha l’età per farlo e noi cercheremo di fargli raggiungere questo obiettivo”, è quanto ha affermato il Responsabile dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, che nella mattinata di oggi ha presentato un altro acquisto della società di “Via Colonnello Costadura”, l’esterno destro di difesa, Valentin Gendrey.

“Ho avuto una formazione da terzino destro, anche se ho giocato nell’ultima partita da difensore centrale, ma all’allenatore serviva qualcuno in quel ruolo e ha deciso di schierare me”, ha affermato nel corso della conferenza.

“Devo apprendere al più presto possibile l’italiano per integrarmi con la squadra, ho trovato compagni molto aperti che mi hanno fatto sentire a mio agio nel gruppo

Direttore e staff mi hanno fatto un discorso che mi ha motivato molto e adesso devo ripagare la fiducia che hanno avuto in me. Quando un difensore si trasferisce in Italia oltre che per giocare lo fa per imparare

Se devo dire quale il calciatore a cui mi ispiro, quello è Thams Lam.

So che il campionato di B è molto diffide perché ci sono grandi squadre come il Parma, ma sono una persona che vuole sempre andare avanti e con il Lecce penso che ci siano tutte le possibilità per farlo.

Nonostante si dica che porti sfortuna ho scelto il 17 come numero di maglia”.

Il punto di Corvino

Al termine della presentazione, poi, Pantaleo Corvino ha fatto il punto sulle trattative di mercato ancora in corso: “Visto che questa è stata l’ultima presentazione che si svolta, almeno per il momento, di preme fare un riassunto di quanto abbiamo fatto in fase di mercato.

Abbiamo ceduto Dubickas, Pierno, Calderoni e Zuta e confermo le uscite di un portiere, un esterno difensivo, tre centrali e due esterni offensivi. Per quanto riguarda i giovani vogliamo cedere Maselli per farlo giocare.

Riguardo alle entrate siamo alla ricerca di un difensore centrale o due e questo dipende dalle valutazioni del mister riguardo Monterisi e stesso discorso vale per Vera; inoltre arriveranno due esterni offensivi e siamo alla ricerca di un terzo attaccante.

Quel che è certo è che non tessereremo calciatori ex Chievo, perché anche se sono ingaggiati a parametro zero, ci sono da pagare le commissioni al procuratore a nella maggior parte dei casi si chiede un ingaggio elevato e noi non vogliamo alterare gli equilibri”.