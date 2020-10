Lecce, presentato Stępiński: “Qui per crescere e fare bene con questa maglia”

Un sì senza se e senza ma, l’entusiasmo a mille dopo aver conosciuto mister Corini e i compagni e la voglia di fare bene in maglia giallorossa. Con queste premesse, nella mattinata di oggi, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”, si è presentato Mariusz Stępiński, 25enne attaccante polacco, nuovo acquisto per il reparto avanzato dei salentini.

“Vogli crescere come calciatore e fare il bene del Lecce”, ha affermato.

“Non sono solito fare proclami, ma pensare di gara in gara. Sarà necessario, però, lavorare molto sui dettagli e dare il massimo in allenamento.

Per quel che riguarda il modulo, come sempre, sarà compito del mister, ma la mia caratteristica principale è quella di essere un attaccante d’area e penso che grazie alle qualità dei miei compagni mi giungeranno molti palloni da finalizzare in rete.

Sono a un punto fondamentale per la mia carriera dove devo crescere, sono certo che i giallorossi siano stati la scelta migliore per questo”.

Intanto nella giornata di oggi, l’attaccante Stefano Pettinari, giunto in città, si è sottoposto ai test molecolari i cui risultati saranno pronti domani. Successivamente si sottoporrà alle visite mediche e si aggregherà alla squadra. Per lui si tratta della seconda esperienza in maglia giallorossa, dopo il girone di andata in Serie B nella stagione 2018/2019. Giunge a parametro zero dal Trapani a causa del fallimento della compagine sicula.