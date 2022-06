“Il Via del Mare è casa nostrA”, presentate la campagna abbonamenti e le nuove maglie

Grandi, grandissime agevolazioni per le famiglie, per i vecchi abbonati e i sottoscrittori della US Program e, novità di stagione, la tariffa per le aziende. Sono queste le novità per il prossimo campionato per quel che riguarda la campagna abbonamenti del US Lecce presentata presso la sala stampa dello stadio “Via del Mare”.

“Finalmente ci rivediamo per presentare la campagna abbonamenti, quello che, secondo me, rappresenta il momento più importante per i tifosi, che si potranno riappropriare, dopo due anni, della loro squadra”, ha affermato il vicepresidente Corrado Liguori.

“Nel 2019 registrammo una sottoscrizione di oltre 18mila tessere, superando anche molte squadre di A. Non è semplice ripetere questo risultato, ma essendo ambiziosi e ottimisti cercheremo di superarlo, non ci piace dare numeri, ma il traguardo è quello di andare oltre quella quota. Due pilastri della campagna di questa stagione saranno la famiglia e chi ha sottoscritto un abbonamento negli scorsi anni o la US Lecce Program. I costi si sono sostanzialmente mantenuti stabili rispetto all’ultimo massimo torneo disputato, se ci sarà un incremento sarà dovuto esclusivamente ai costi fissi. In questo momento bisogna definire il numero della capienza, ma a oggi non possiamo superare i 25mila abbonati”.

Come detto dal vicepresidente vecchi sottoscrittori e famiglie, a cui è stata aggiunta anche la figura del nonno, saranno destinatori delle principali facilitazioni economiche. Per dare qualche numero, un nucleo familiare composto da padre, madre, due figli e nonno, potrà assistere a una partita in curva al costo di 8 euro a persona e in tribuna est 12 euro a persona. Ruolo centrale anche per i fedelissimi (vecchi abbonati e titolari di US Lecce Program) sia in termini di prezzo che di priorità.

Le sottoscrizioni partiranno il 9 giugno per tutti, ma durante i primi tre giorni i sottoscrittori della US Program potranno confermare il vecchio posto. Dal 13 al 23 giugno sarà la volta dei vecchi abbonati poter usufruire di questa opzione. Per facilitare le operazioni, è stata predisposta una postazione presso lo stadio “Via del Mare. (Scarica la brochure per conoscere prezzi e agevolazioni).

La tribuna est

Per quel che riguarda la tribuna est, la società tiene a precisare che dei circa 3.700 posti ubicati nella parte superiore del settore, per prescrizioni tecniche dovute al collaudo statico del Crescent, saranno disponibili per la Campagna Abbonamenti 942 posti.

Le nuove divise di gioco

Al termine della presentazione della campagna abbonamenti, è stata la volta delle nuove maglie da gioco.

“Negli ultimi anni le maglie avevano una trama grafica molto disegnata, mentre quest’anno la proprietà ha dato indicazione di realizzare le divise all’insegna della sobrietà, della semplicità e dell’eleganza”, ha affermato il Responsabile del marketing di “Via Costadura”, Andrea Micati.

Nello specifico, la casacca giallorossa avrà le strisce verticali più larghe, ma con bordi irregolari e scudetto un po’ più piccolo.

Quella che ha subito il restyling maggiore, invece, è la prima divisa da trasferta, totalmente bianca e con i colori sociali sulle spalle.

Cambiamento assoluto, invece, per la terza da trasferta, che sarà tutta rossa, con la parte inferiore che riporta lo skyline dei più importanti monumenti del centro storico di Lecce, per rendere omaggio al capoluogo.

Come da tradizione, infine, nel periodo dell’anniversario della società ci sarà una maglia storica e, infine, non si esclude una divisa particolare per il periodo natalizio, una vera e propria “limited edition”.