Kouassi, “Dono tutto me stesso campo e gioco con il cuore. Qui per crescere”

Dopo il resoconto finale della stagione appena trascorsa, la presentazione del nuovo tecnico, è arrivato il momento dei nuovi acquisti, in un mercato che, a dire il vero, non sta dando molte, emozioni.

Nel pomeriggio di oggi, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”, è stato presentato il nuovo esterno di difesa, Christ-Owen Kouassi.

“Abbiamo il piacere di presentare oggi il nostro primo acquisto, è un terzino destro classe 2003 e sottoscrive un contratto di quattro anni più opzione per un altro. Lo abbiamo tesserato per ricoprire il ruolo di esterno destro di difesa, è dinamico, forte sull’uomo e giovanissimo, già a gennaio avevamo pensato a lui e ha i requisiti che cerchiamo, lo scorso mese ha indossato maglia della Nazionale Under 23 e ci auguriamo che con noi possa maturare di più e raggiungere la Nazionale maggiore”, ha affermato il Direttore Sportivo Stefano Trinchera.

“L’Italia è molto belle, Lecce è una bella città e oggi ho visto le spiagge. Tutti i miei compagni mi hanno accolto bene e appena è arrivata la proposta non ho esitato”, sono state le sue prime parole da calciatore giallorosso.

Modulo

“Ho parlato con l’allenatore e ho visto il suo sistema di gioco, sono stato formato in Francia come terzino destro e mi adatto a ciò che chiede il mister. Ho 21 anni e devo migliorare ulteriormente”.

La Serie A

“Del campionato italiano mi ha parlato mio padre, che appartiene al periodo in cui la Serie A era il più importante torneo del mondo, mi ha detto che è molto fisico. Quando mi hanno chiamato ho guardato le stagioni precedenti del Lecce, dono tutto me stesso sul terreno di gioco e gioco con il cuore e qui avrò modo di crescere”.

Giocare al centro della difesa

“Per il momento non abbiamo parlato di sistemi alternativi al 4-3-3, sono terzino destro, ma l’allenatore della scorso anno ha detto che dovevo giocare centrale e mi sono adattato, ma sono contento che mi abbiano voluto qui come esterno”.

Caratteristiche tecniche

“Sono un calciatore aggressivo, ma per adattarmi a questo campionato lo devo essere di più, devo stare attento ai dettagli e imparare la lingua italiana. Quando mi chiamerà l’allenatore risponderò presente”.

Numero di maglia

“Ancora non ho scelto il numero di maglia, non sono superstizioso, ma mi piace il 21”.

Giocatore che vuole incontrare

“Non ce ne è uno in particolare, ma vorrei sfidarli tutti. Qui ci sono grandi squadre e grandissimi calciatori”.

Ruolo

“Mi hanno detto come giocheremo, amo difendere, sono un incontrista e penso che mi abbiamo scelto per questo”.