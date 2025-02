Lecce, presentati i nuovi acquisti Elijah Scott e Konan N’Dri

“Oggi presentiamo due nuovi calciatori Scott e N’Dri, entrambi si legano al club fino al 30 giugno 2027 con opzione per i due anni successivi. Scott abbiamo avuto l’opportunità di ingaggiarlo perché si è intravisto il potenziale e si è presentato molto bene, pensiamo di aver preso un giovane che farà parlare di sé, è veloce, applicato e serio nel suo lavoro.

N’Dri è un classe 2000, è stato acquisito dal massimo campionato belga per colmare il vuoto lasciato dal trasferimento di Dorgu. Si tratta di un esterno d’attacco mancino è in grado di superare l’uomo e ribaltare l’azione nel giro di breve tempo, vanta un’esperienza di 168 partite tra Campionato e Coppe è autore di diversi gol e molti assist”, con queste parole il Direttore Sportivo del Sodalizio di “Via Colonnello Costadura” Stefano Trinchera, ha presentato i due nuovi acquisti Elijah Scott e Konan N’Dri.

“Nella valigia dei sogni ho messo la voglia di migliorarmi e crescere. Sono un calciatore abbastanza fisico e il mio punto di forza è la velocità, posso incrementare il gioco palla al piede”, ha affermato Scott

Le prime impressioni sono state positive, tutti sono stati accoglienti, Giampaolo è molto tecnico e mi piace, noto il suo modo di giocare e lo apprezzo. Per me il campionato italiano e la lotta per la salvezza sono una novità, ma vista la qualità della squadra penso che raggiungeremo il risultato giocando bene. Nonostante io sia un difensore ammiro Cristiano Ronaldo per la sua grande voglia di lavorare e il suo cercare di migliorarsi continuamente al di là dell’età, per quel che riguardala nostra squadra faccio riferimento a Baschirotto, perché lo vedo un leader e un grande lavoratore”.

È stata poi la volta di N’Dri: “Per me questa è una nuova esperienza e tutti mi hanno accolto bene, vado ad affrontare un nuovo sistema di gioco, nella scorsa partita ho visto un bellissimo pubblico, una situazione differente da quella vissuta precedentemente in Belgio”, ha dichiarato.

Con Giampaolo abbiamo parlato e mi ha spiegato come vorrebbe che giocassi, sono qui con la voglia di migliorare nel mio ruolo. È un piacere indossare il numero dieci, è sempre stata una maglia importante e significativa, l’ho presa perché voglio donare tutto me stesso. Prima di entrare il tecnico mi ha detto di divertirmi e aiutare la squadra, ma sappiamo che devo lavorare per migliorarmi. Sono un calciatore esplosivo e di squadra, il calcio è la mia più grande passione, sono un combattente e voglio aiutare i miei compagni, sia offensivamente che difensivamente. Sono grato per l’esordio, vuol dire che hanno creduto sin da subito in me. Non è andata come volevamo ma faremo bene nelle prossime partite”.