Presentato Lassana Koulibaly, “Lavorare duro senza mai fermarsi. Tifosi fondamentali per la salvezza”

“Oggi presentiamo un calciatore che penso tutti conosciamo per quelle che sono le sue caratteristiche. Ha tantissime presenze in tutti i maggiori campionati europei, personalmente posso dire che tutte le scelte sono condivise con l’allenatore e quando abbiamo pensato a lui non abbiamo avuto dubbi, anche perché abbiamo cercato di portarlo qui quattro anni fa. È un centrocampista di gamba, un incontrista e secondo me può fare bene anche davanti alla linea della palla. Posso mettere il timbro che è una grande persona”, con queste parole il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, ha presentato l’ultimo arrivato in casa Lecce, il centrocampista, proveniente dalla Salernitana, Lassana Coulibaly.

“Il Direttore mi ha descritto benissimo, per me è importante lavorare tantissimo e farmi conoscere al di fuori come persona”, sono state le sue prime parole da calciatore dei salentini.

Mister Gotti

“Ho conosciuto mister Luca Gotti anche prima di venire qui, conta capire il sistema di gioco per comprendere se è possibile adattarsi”.

Forma fisica

“Fisicamente non sono allo stesso punto degli altri compagni, il match di lunedì con l’Atalanta sarà difficile, ma è importante essere uniti e l’allenatore saprà fare le sue scelte”.

Tifosi

“Ho giocato qui posso dire che i tifosi sono fantastici e sono un punto fondamentale per poter mantenere la categoria e sapranno dare il loro contributo”.

Segreto per la salvezza

“Per salvarsi il segreto è lavorare duro e non fermarsi mai, sia che sia una partita che un allenamento”.

Momenti negativi

“L’anno scorso è stato difficile e lo lascio alle mie spalle, sono concentrato sulla mia nuova squadra, tutti possiamo passare momenti negativi, ma l’importante è rimanere concentranti e lavorare sodo”.

Impiego in campo

“Per il momento non abbiamo parlato molto delle mie caratteristiche, ma lo staff tecnico le conosce e andremo tutti insieme a lavorare lì”.

La scelta di Lecce

“Molti club erano interessati a me, ma ho scelto Lecce perché conoscevo il Direttore da quattro anni, ma ciò che mi ha convinto di più è stato l’ambiente, la mia famiglia era stanca di quanto avvenuto l’anno scorso e questo era l’ambiente ideale”.

Il punto di Corvino

Al termine della presentazione, poi, l’area tecnica ha fatto il punto sulle trattative.

“State vedendo quello che stiamo facendo con Stefano per portare a termine molte operazioni, sia in entrata che in uscita, sia per la prima squadra che per il Settore Giovanile”, ha dichiarato Corvino.

“Per la prima squadra abbiamo fatto molte operazioni sia in entrata che in uscita, l’ultima l’abbiamo concretizzata poco fa con la cessione di Persson in prestito con diritto di riscatto a un club della massima serie svedese. Adesso rimangono 15 giorni per concludere alcune situazioni”

Dobbiamo essere molto virtuosi per essere sostenibili e quello può significare adattare qualcuno in un ruolo non suo. Sappiamo che abbiamo bisogno di un’alternativa in attacco e due al centro della difesa, ma questo non significa che se non si presenterà l’occasione per un altro esterno d’attacco non la coglieremo.

Quest’anno l’asticella si è alzata tantissimo, ci sono club neopromossi con molta disponibilità economica e di riflesso è logico che il torneo si alza qualitativamente e noi dovremo, come sempre, scalare una montagna e tenere botta con le nostre idee.

Siamo stati capaci di reggere le alterazioni che sono avvenute in questi anni e lavorare in maniera estrema è stato molto difficile, facciamo tutto questo, cogliendo tutte le situazioni utili.

Oggi qualsiasi notizia esce quasi sempre, noi, siamo dirigenti per così dire un po’ ‘omertosi’, per Burnete ho richieste, ma non lo faccio sapere, ma solo per fare gli interessi della mia società.