“Passione, fede e sudore”: il Lecce presenta le maglie per la stagione 2021/2022

La decisione, dolorosa, di non fare anche quest’anno la campagna abbonamenti e la speranza che sia possibile far entrare almeno una percentuale pari al 25% della capienza massima dello stadio ai tifosi per assistere alle partite, ma non solo.

La presentazione delle nuove maglie e le novità per quel che riguarda l’iniziativa U.S. Lecce Program, la tessera che consente ai sottoscrittori di ricevere una serie di servizi e agevolazione, soprattutto per quel che riguarda i biglietti.

Sono stati questi gli argomenti della conferenza stampa convocata dal sodalizio di “Via Colonnello Costadura” e alla quale hanno preso parte il vicepresidente dei giallorossi, Corrado Liguori, Il direttore dell’area amministrativa, Giuseppe Mercadante e il responsabile del marketing, Andrea Micati.

“La maglia è l’elemento più importante, rappresenta la passione, la fede e il sudore”, ha affermato nel corso dell’incontro Corrado Liguori. Saranno tre le casacche ufficiali che capitan Mancosu e compagini indosseranno nel corso della stagione 2021/2022.

La prima classica, con strisce verticali, un po’ più strette rispetto al precedente campionato, gialle e rosse, con i calzoncini blu e i calzettoni rossi.

La seconda, bianca, è un omaggio al territorio, nella quale al lato sinistro è raffigurato il Rosone di Santa Croce e, infine la terza di colore blu, con stampato lo stadio con i tifosi all’altezza del cuore. Per questa casacca sono accompagnati da inserti color verde fluo.

Novità, anche, ripetiamo, per quel che riguarda la U.S. Lecce Program. Ai sottoscrittori quest’anno saranno riservate interviste in esclusiva con i calciatori, uno store online dedicato, la possibilità di poter fare colazione con il proprio calciatore preferito, un incontro dal vivo a fine gara con la squadra, la possibilità di poter assistere al riscaldamento da bordocampo e un tour dello stadio prima che inizi la partita.

A tutto ciò va aggiunto, particolare della massima importanza, il diritto di prelazione sull’acquisto, a prezzo vantaggioso, dei biglietti per le gare la “Via del Mare”.

I prezzi

Per coloro che hanno aderito lo scorso anno il prezzo sarà di 60 euro per gli adulti e 30 per gli under 14; per gli abbonati della stagione 2019/2020, 120 e 50 e per gli altri 160 e 70.

I prezzi dei biglietti

Il costo dei biglietti per i titolari di U.S. Lecce program è di 5 e 2 euro per le curve; 9 e 4 per la Tribuna Est; 18 e 8 per la Centrale inferiore; 26 e 11 per la superiore e 45 e 20 per le poltronissime.

Per chi non è in possesso della carta 14 e 6 euro le curve; 18 e 8 la Est; 26 e 12 la Centrale inferiore; 36 e 16 la superiore e 55 e 25 le poltronissime.