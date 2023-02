Il Presidente della Figc Gravina esalta il modello Lecce, “Esempio di sana gestione e progettualità”

“Complimenti al Lecce e al suo presidente Saverio Sticchi Damiani per i risultati e per il modello di sana gestione che rappresenta”, con queste parole il Presidente della Federazione Giuoco Calcio Gabriele Gravina ha commentato la politica messa in atto dalla società giallorossa.

Gravina è intervenuto nel corso di un convegno organizzato da Unisalento, al quale ha partecipato Saverio Sticchi Damiani, tra l’altro professore di Diritto Amministrativo presso l’Ateneo, il presidente della FIGC nella sua relazione ha elogiato l’U.S. Lecce per i risultati e per il modello di sana gestione che rappresenta.

“Ci tengo a fare i miei complimenti al Lecce – ha sottolineato il numero uno della di ‘Via Allegri’ – e al suo presidente Saverio Sticchi Damiani, per i risultati sportivi che sta raggiungendo, ma anche per la progettualità. Il club salentino rappresenta infatti un modello gestionale lungimirante in ambito calcistico, poiché sano e sostenibile. In questo momento di grande crisi, certo non solo calcistica ma di natura economico-sociale a larga scala, serve una progettualità nuova e sostenibile che consenta ai club di poter programmare ed al sistema di sussistere”.

Per il sodalizio di “Via Costadura” erano presenti anche Il Cfo Chiara Carrozzo, l’Amministratore Delegato Sandro Mencucci, il Direttore Generale Giuseppe Mercadante e il vicepresidente Alessandro Adamo.