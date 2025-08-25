Il Presidente Saverio Sticchi Damiani relatore del convegno “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”

La Lega Serie A, in collaborazione con il Social Football Summit, organizza un evento cruciale per il futuro del calcio italiano. Il prossimo 26 agosto 2025, alla Palazzina Appiani dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, si terrà il convegno “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”. L’iniziativa, che si svolgerà in concomitanza con la finale della Supercoppa Primavera 2025/2026 tra Inter e Cagliari, riunirà esperti e figure di spicco del panorama calcistico nazionale.

L’evento si concentrerà su diverse tematiche fondamentali per la crescita dei giovani atleti. Tra gli argomenti principali che verranno affrontati competizioni internazionali: Come le esperienze a livello globale possono forgiare i giovani talenti, Impatto dei territori locali: L’importanza delle realtà territoriali e dei settori giovanili locali per lo scouting e lo sviluppo delle abilità e ruolo dei club e delle istituzioni: Il contributo di società, federazioni e istituzioni nella formazione dei futuri campioni.

L’obiettivo è riflettere su come ottimizzare i processi di formazione e valorizzazione dei giovani, creando un sistema più efficiente e orientato al successo a lungo termine.

Il convegno vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo del calcio e non solo, garantendo un dibattito di alto livello. Parteciperanno, in qualità di relatori: Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A; Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano; Maurizio Viscidi, Coordinatore delle Nazionali Giovanili; Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale U.S. Sassuolo Calcio; Tommaso Giulini, Presidente Cagliari Calcio; Saverio Sticchi Damiani, Presidente U.S. Lecce e Gianfilippo Valentini, CEO di Social Football Summit

La presenza di questi esperti permetterà di analizzare le sfide e le opportunità legate allo sviluppo dei settori giovanili, confrontando le diverse strategie adottate dai club e dalle istituzioni.

L’evento rappresenta un’occasione per acquisire una comprensione approfondita di come il calcio italiano stia investendo sulle nuove generazioni per garantire un futuro di successo.