Lecce-Inter, partito il conto alla rovescia. Il costo dei biglietti: curve a 60 euro. Stabilito il record di abbonamenti

Il vicepresidente Corrado Liguori era stato chiaro il giorno della presentazione della campagna abbonamenti: “I prezzi sono sostanzialmente rimasti inalterati. Per quel che riguarda il singolo biglietto, naturalmente, per le partite contro le grandi squadre il costo salirà”.

Partito il conto alla rovescia per la prima gara di camionato che vedrà i giallorossi impegnati allo stadio “Via del Mare” contro l’Inter e il primo passo verso la sfida è stato quello di stabilire i prezzi dei tagliandi.

I prezzi

Naturalmente come affermato da Liguori i costi sono abbastanza alti,

Chi vorrà accomodarsi in Curva Sud, dovrà pagare 60 euro; 100 euro per la Tribuna Est; per la Centrale Inferiore, previsto un costo di 130 euro e 200 per la superiore. Le poltronissime, infine, sono state messe in vendita a 250 euro.

Stesso discorso della curva vale per il Settore Ospiti che costerà ai supporter nerazzurri 60 euro.

Inizio e fine della prevendita

La prevendita prenderà il via alle 10.00 di sabato 6 agosto, per concludersi alle 19.00 di venerdì 12.

Record di abbonamenti

Intanto, a due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti è stato raggiunto un nuovo record storico di abbonati superando quello dell’ultima stagione in cui furono aperte le sottoscrizioni, era la Serie A 2019/2020.

È stata emessa, infatti, la tessera numero 18.764 che taglia il traguardo del nuovo record e supera il dato definitivo dei 18.763 abbonati della stagione 19/20!

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi della Serie A TIM 2022/23 sino a venerdì 5 agosto .