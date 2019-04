Nasce a San Donato la prima squadra Calcio Amputati. Fabrizio Miccoli: “In bocca al lupo per il torneo”

Al Salento va un altro primato che deve essere motivo di orgoglio nazionale.

Nasce a San Donato di Lecce la prima squadra di calcio amputati in tutto il Meridione. Fortemente voluta da Luigi Manca, Presidente dell’A.S.D. “Fabrizio Miccoli” e dallo stesso calciatore salentino, la Squadra farà parte della rosa dell’associazione.

Il 27 Aprile al via la partecipazione al Campionato Nazionale.

Lo sport paralimpico sta dando grandi soddisfazioni all’Italia e il medagliere in ogni competizione si arricchisce vittoria dopo vittoria. Non che l’agonismo sia il tratto principale del movimento, dal momento che chi partecipa a questo tipo di gare ha comunque vinto la sua partita. Ma è anche vero che ai campioni che onorano il campo di gioco con il loro spirito combattivo, danno vita ad accese competizioni che non possono che essere motivo di vanto per i giocatori. E Lecce ci mette il suo nel panorama nazionale, incoraggiando la prima squadra di tutto il Sud Italia.

La rosa

Questa la rosa, composta da 8 calciatori: Roberto Sodero, Johnny Calabrese (portiere) Gabriele Albanese, Giampiero La Regina, Giuseppe Dario Longo, Marcello Cirisano, Luca Zavatti (allenatore e giocatore), Salvatore Iudica (secondo portiere)

Si aggiunge così un altro tassello alla rosa dell’A.S.D. “Fabrizio Miccoli” che, con l’ingresso di questo nuovo settore, si conferma come associazione capace di attirare nuove energie e nuove idee per rendere il calcio uno sport sempre più inclusivo. “Sono molto contento, come ASD ‘Fabrizio Miccoli’, di essere presente sul territorio con la Squadra Calcio Amputati” ha commentato Fabrizio Miccoli. “E per questo motivo faccio il mio personale in bocca al lupo per il campionato che andranno a disputare.”

A breve la neonata squadra scenderà in campo: il 27 e 28 Aprile a Correggio e il 15 e 16 Giugno a Vicenza si terranno infatti le prime partite di campionato contro le squadre Calcio Amputati. Le altre date sono in via di definizione.

In vista delle prossime partite i calciatori si alleneranno sui campi di San Donato di Lecce, anche in vista della partecipazione dei giocatori salentini in qualità di titolari nella Nazionale Italiana Calcio Amputati.

“Il calcio amputati è un movimento che esiste in Italia dal 2012, e che finalmente quest’anno troverà per la prima volta un campionato sotto l’egida della FISPES. Sono veramente felice che si sia riusciti a costituire questa squadra qui a Sud grazie alla disponibilità e all’ospitalità di Fabrizio Miccoli e di tutta la sua A.S.D.” dichiara il calciatore Roberto Sodero”.

La squadra Calcio Amputati è riconosciuta dalla FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Una vittoria già raggiunta per questi atleti e per tutto il territorio.