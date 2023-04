I baby giallorossi all’esame Bologna, parla mister Federico Coppitelli. I convocati

“La partita con l’Empoli di domenica scorsa, è stata complessa, dura, contro un avversario organizzato, molte sfide di questo campionato sono combattute e anche decise dalla capacità che hanno le squadre di far girare gli episodi a proprio favore e noi, sotto questo aspetto, siamo diventati più maturi, più attenti rispetto al girone di andata e i risultati sono la diretta conseguenza di questo. Nel complesso, siamo contenti dei passi in avanti che stiamo facendo e sia come collettivo che individualmente, limitiamo tantissimo gli errori. Con i toscani è stato difficile fare gol, ma una volta segnato è da evidenziare come i ragazzi non abbiano subito nulla per 40 minuti”, sono queste le parole di mister Federico Coppitelli che, prima di commentare la partita che domani vedrà il suo Lecce Primavera, capolista del torneo opposto al Bologna, fa un passo indietro analizzando la sfida della settimana scorsa contro l’Empoli.

“Sappiamo che il Bologna a livello di organico è una delle tre/quattro squadre più forti del Campionato, lotterà fino alla fine per raggiungere i Playoff e quindi per noi sarà uno scontro diretto. All’andata è stata la compagine che forse ci ha messo più in difficoltà, perché sa giocare, palleggiare e attirarti nelle zone del campo sbagliate e sono stati bravi a sfruttare un episodio. Consociamo bene le complessità della sfida, che derivano anche dal dare continuità alle prestazioni che stiamo compiendo. Abbiamo svolto la preparazione facendo leva sulla nostra identità, sulle situazioni a noi vantaggiose, sappiamo che proseguendo in questo percorso la montagna è sempre più difficile da scalare, ma siamo qui per questo.

La mentalità è la base su cui poggiano tutti i discorsi tattici e tecnici che mettiamo poi in campo. Questi ragazzi hanno evidenziato una mentalità incredibile e a questo hanno contribuito tutti, giocatori, magazzinieri, fisioterapisti, perché l’attaccamento alla maglia e la costanza nel lavoro è l’ingrediente più importante di questa stagione che al momento è bellissima e che ci sta dando questo risalto”.

I convocati

L’allenatore dei baby giallorossi ha convocato i seguenti calciatori per la gara di domani, che andrà in scena alle ore 12:30 presso il Centro Tecnico “N.Galli” di Casteldebole (Quartiere Borgo Panigale – BO) e in diretta su Sportitalia.

PORTIERI

Borbei (2003) 22. Moccia (2005) 23. Leone (2005)

MARCATORI

Bruns (2004) 20. Ciucci (2002) 91. Davis (2005) 6. Hasic (2003) 5. Pascalau (2004)

ESTERNI DIFENSIVI

Dorgu (2004) 14. Munoz (2004) 28. Nikko (2006)

CENTROCAMPISTI

Berisha (2003) 18. Gueddar (2005) 45. Hegland (2004) 25. McJannet (2004) 15. Samek (2004) 8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

Corfitzen (2004) 24. Daka (2004) 77. Kljun (2004) 7. Salomaa (2003)

ATTACCANTI CENTRALI