Ultimo colpo di mercato in casa giallorossa, Pantaleo Corvino prolunga il contratto

Pantaleo Corvino prolunga il contratto con il Lecce e si lega alla società salentina per altri tre anni, con opzione per un quarto.

Certamente, in tanti avranno pensato che con l’arrivo dell’esterno d’attacco Nicola Sansone, il mercato fosse terminato. Naturalmente, non è stato così e del resto il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” a queste sorprese ci ha abituato di frequente.

A rendere noto il novo accordo tra i giallorossi e il Responsabile dell’Area Tecnica, non una nota ufficiale, bensì un post su facebook del Presidente Saverio Sticchi Damiani: “Dopo averlo preannunciato a giugno, questa sera ci siamo ufficialmente ‘legati’ per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell’opzione per l’anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto possibile con l’aiuto della nostra gente. #modellolecce”.

Quello di ieri è il secondo prolungamento dell’asso del mercato di Vernole, che aveva sottoscritto un nuovo accordo il 16 maggio del 2022, a pochi giorni dalla vittoria del Campionato di Serie B.

(Immagine tratta dal profilo facebook del Presidente Sticchi Damiani)