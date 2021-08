Prosegue a buon ritmo la campagna US Lecce Program: oltre 2000 le tessere di fidelizzazione emesse e nuovo record!

Continua a riscuotere successo la campagna di fidelizzazione, lanciata con lungimiranza dalla società di Via Costadura già l’anno scorso. Negli ultimi giorni si è registrata un’accellerata nelle sottoscrizioni probabilmente dovuta alla notizia dell’imminente riapertura degli stadi al 50% ed in generale all’avvicinarsi dell’inizio del campionato cadetto.

In particolare, ad oggi, le tessere emesse sono oltre 2000 e questo fa registrare un record per la società salentina che lo scorso anno si era fermata a 1920 LecceProgram.

Per chi ancora non fosse riuscito a recarsi alla filiale BPP di Lecce sita in via XXV Luglio per il rinnovo o non fosse riuscito a sottoscrivere ex novo la fidelity card dal sito vivatiicket, è stato prorogato il termine ultimo per la sottoscrizione a venerdì 27 agosto dopo aver avuto la conferma, dalla pubblicazione dei calendari, che la prima partita casalinga si svolgerà domenica 29 agosto contro il Como.

US Lecce Program, ricordiamo, offre ai sottoscrittori, tra i molteplici contest con la squadra, scontistiche con i partner commerciali, pallone in omaggio, welfare pack, contenuti esclusivi e dedicati, la possibilità di acquistare a prezzi riservati e con il diritto di prelazione (sin dai primi due giorni di vendita per chi aveva la program lo scorso anno, dai successi per chi la sottoscrive quest’anno per poi far partire la vendita libera) i tagliandi per le gare dei giallorossi che si disputeranno al Via del Mare (1 biglietto per ogni titolare della card) fino ad esaurimento posti disponibili sulla base delle normative anticontagio vigenti.