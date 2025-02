Serie A, cresce l’attesa per Lecce-Bologna. I giallorossi ci credono ma i bookmakers puntano su Italiano

Domenica 9 febbraio alle ore 18:00, lo stadio Via del Mare sarà teatro di un’importante sfida tra il Lecce di Marco Giampaolo e il Bologna di Vincenzo Italiano, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Il Lecce arriva alla partita dopo una convincente vittoria esterna per 3-1 contro il Parma, un risultato che ha dato morale e punti importanti alla squadra salentina. I giallorossi, attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti, cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Il Bologna, invece, è reduce da un periodo positivo, con due vittorie consecutive, una in Coppa Italia contro l’Atalanta (1-0) e una in campionato contro il Como (2-0). I rossoblu, che si trovano al 7º posto in classifica con 37 punti, vogliono continuare a scalare posizioni e inseguono Fiorentina, Juventus e Lazio per un posto in Europa.

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per raggiungere i propri obiettivi. Il Lecce potrà fare affidamento sul calore del pubblico di casa e sul rientro in gruppo di tre giocatori importanti: il difensore Kialonda Gaspar, il centrocampista Medon Berisha e l’attaccante Lameck Banda.

Il Bologna, dal canto suo, dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, come Ferguson e Orsolini, infortunati e Odgaard, alle prese con un risentimento muscolare. Nonostante le assenze, la squadra di Italiano ha dimostrato di essere solida e ben organizzata, e sarà un avversario ostico per il Lecce.

Le quote dei bookmakers

Secondo i bookmakers bet365, PlanetWin, AdmiralBet e Sisal, la vittoria del Lecce è quotata a 4.20, il pareggio a 3.50 e la vittoria rossoblù a 1.90. Insomma, match che sembra a favore del Bologna, ma che potrebbe riservare sorprese.

La sfida del Via del Mare rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre per fare un passo avanti verso la salvezza o verso obiettivi più ambiziosi. Il Lecce, con il rientro dei suoi giocatori infortunati e i nuovi acquisti Sala, Scott e N’Dri, è pronto a dare il massimo per conquistare i tre punti in palio.

Probabili formazioni

US Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, B. Dominguez; Castro.

Dove vedere la partita: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e DAZN.