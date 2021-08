Offese social del procuratore di Mancosu, Pantaleo Corvino chiede di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria

Lo aveva annunciato già la società sabato scorso nell’abstract con cui comunicava la volontà di presentare un esposto alla Procura Federale contro il Procuratore di Marco Mancosu, Kael Grimaldi per le offese social al Direttore dell’Area Tecnica giallorosa Pantaleo Corvino, nel giorno in cui la società ha annunciato che il centrocampista sardo non avrebbe più preso parte a impegni ufficiali, in quanto si era sviluppata una serie situazioni di mercato meritevoli di essere prese in considerazione.

“Una volta tenutasi la conferenza stampa – si legge nel documento del sodalizio di ‘Via Costadura’ – secondo i termini concordati, il procuratore del Calciatore sig. Kael Grimaldi, rendeva pubblici contenuti, immediatamente ampiamente riportati dagli organi di informazione, gravemente lesivi dell’onore e della professionalità del Direttore Generale dell’Area Tecnica del Lecce sig. Pantaleo Corvino – il quale ha già provveduto a denunciare l’accaduto presso le deputate sedi – atteso il rifiuto di accondiscendere ad ulteriori richieste non preventivamente concordate”.

A pochi giorni di distanza, è lo stesso Corvino ad agire in prima persona, il dirigente della società, infatti, ha preso carta e penna e ha scritto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella persona del Presidente Federale, Gabriele Gravina, affinché, l’Ente di “Via Allegri”, gli dia l’autorizzazione a esercitare la clausola compromissoria ex Art. 30 dello Statuto della Figc e 34 del Codice di Giustizia Sportiva, quelli che consentono di poter ricorrere alla Giustizia Ordinaria.

Nella missiva, dopo aver elencato quanto accaduto il Dg fa istanza: “affinché il Consiglio Federale, ai sensi dell’art 30 comma 4 dello Statuto, Voglia autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia nei confronti del sig. Kael Grimaldi”.