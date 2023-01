Gallipoli celebra l’arbitro Alessandro Cipressa, per lui una targa al merito sportivo

Ancora un riconoscimento assegnato dal sindaco di Gallipoli Stefano Minerva a un’eccellenza gallipolina, si tratta questa volta dell’arbitro Alessandro Cipressa, 39enne della “Città Bella”.

Una targa di riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni che ha portato il giovane arbitro sui campi di serie A e di serie B. Nato e cresciuto a Gallipoli, Cipressa è laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ed è direttore di gara dal 2004.

Partendo dalla Promozione pugliese, dove ha totalizzato 15 presenze, passando per l’Eccellenza, altre 15 15, arriva subito in Serie D dove scende in campo 44 volte e poi la volta del passaggio tra i professionisti in Serie C dove ha arbitrato 57 partite. A oggi vanta 83 presenze in Serie B e 19 in Serie A.

Con la sua bravura si è distinto nel panorama sportivo italiano ottenendo risultati straordinari e portando alto il nome di Gallipoli sui campi di calcio nazionali.

“Alessandro rappresenta Gallipoli in tutta Italia ed è perciò motivo di orgoglio per noi tutti. Una targa al merito sportivo per un altro gallipolino di eccellenza”, ha commentato Minerva.