Calcio Serie D, il Nardò presenta ricorso contro la retrocessione in Eccellenza a tavolino

Lo stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio, in seguito all’onda d’urto causata dal Covid-19, avrà strascichi legali con un’estate che si preannuncia molto calda non solo per effetto delle temperature stagionali ma anche per via dei ricorsi e delle carte bollate.

Dopo che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato le linee guida straordinarie relative all’individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020, che prevedono la cristallizzazione delle classifiche di tutti i campionati dilettantistici al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive, sulla base dei risultati definitivamente omologati, il girone H di Serie D si conclude con la retrocessione delle ultime quattro classificate tra cui il Nardò per effetto della classifica avulsa che premia la Nocerina.

Ma il club granata, presieduto da Salvatore Donadei, non si arrende e sta provando tutte le strade per sanare l’ingiustizia sportiva subita.

La società di via Petraroli, infatti, dopo la retrocessione in Eccellenza stabilita dalla Lega Nazionale Dilettanti e poi confermata dal Consiglio Federale della Figc, ha incaricato gli avvocati Lucia Bianco e Carlo Mormando, dello studio legale VM Law & Sport, di presentare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI.

Nello specifico, nel testo del ricorso, si evince che il Nardò Calcio chiede, in via preliminare, di sospendere con urgenza il giudizio e l’esecuzione dell’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede la retrocessione delle ultime quattro società sportive nella classifica del Campionato Nazionale di Serie D; in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato e, per l’effetto, di dichiararne l’annullamento; nel merito e in via subordinata, di ordinare alla FIGC ed alla LND, per quanto di rispettiva competenza, di ammettere il Nardò Calcio al Campionato Nazionale Serie D, stagione sportiva 2020/2021, anche in sovrannumero.

«In questo periodo molto convulso e particolare – ha dichiarato il presidente del sodalizio granata, Salvatore Donadei – abbiamo ritenuto opportuno presentare ricorso agli organi competenti contro la retrocessione a tavolino ingiustamente decretata nei confronti del Nardò Calcio. Nel malaugurato caso in cui il Collegio di Garanzia dovesse rigettare il ricorso, ovviamente nulla sarà perduto e con i nostri legali continueremo la battaglia giudiziaria al Tar del Lazio e, se non dovesse bastare, anche al Consiglio di Stato perché sia fatta giustizia una volta per tutte. Sono fiducioso e mi sento di lanciare un messaggio di speranza per la piazza e per i nostri tifosi».