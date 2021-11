Coda e il Lecce ancora insieme, L’Hispanico in giallorosso per altri due anni

Lo aveva detto qualche giorno prima della gara contro il Monza, squadra a cui era stato vicinissimo prima di firmare per il Lecce: “Sono in scadenza di contratto? Non è il mio pensiero adesso. Con la società c’è un ottimo rapporto, tra un po’ ci siederemo e parleremo di un eventuale rinnovo tranquillamente”.

Detto fatto, a qualche settimana di distanza, l’incontro c’è stato e il prolungamento contrattuale è arrivato.

Massimo Coda, attaccante in forza alla squadra allenata da mister Marco Baroni, 8 gol in questa stagione e il titolo di capocannoniere della Serie B conquistato nel corso dello scorso torneo e il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” si sono legati per altre due stagioni.

A darne notizia, con un comunicato stampa ufficiale della società: “L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Massimo Coda, in scadenza al termine della stagione sportiva 2021/22, fino al 30 giugno 2024”. Altri due anni, quindi, in cui l’Hispanico potrà continuare, con indosso i colori dei salentini, a bucare le porte degli avversari, così come è accaduto negli scorsi anni con le altre casacche che ha vestito. 33enne – da -poco – di Cava de’ Tirrenti, nel corso della sua carriera ha realizzato sette gol nel massimo torneo e più di cento in quello cadetto. Tra i suoi trofei annovera, oltre al titolo di bomber della cadetteria lo scorso anno, anche un Campionato di B con il Benevento e una Coppa di Slovenia con il Gorica, dove, tra l’altro, è stato eletto miglior calciatore del Campionato.