L’avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Lecce continua a lungo termine. Con una nota ufficiale, l’U.S. Lecce ha comunicato di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra.

Il tecnico abruzzese, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del brillante raggiungimento della salvezza nello scorso campionato, ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club salentino fino al termine della stagione sportiva 2027/2028.

Un forte segnale di continuità e programmazione da parte della società guidata dal Presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha voluto blindare l’allenatore protagonista dell’ultimo traguardo sportivo.

Subito dopo la firma sul nuovo contratto, Eusebio Di Francesco ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club, sottolineando il forte legame con l’ambiente e la tifoseria giallorossa:

L’allenatore ha poi caricato l’ambiente in vista delle prossime sfide, ricordando le emozioni vissute nella passata stagione:

“Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo”.