Il Lecce riprende gli allenamenti. Bagno di folla ad Acaya, con Strefezza e Falcone biondi

Con un caldo quasi estivo, i giallorossi reduci dalla preziosa e decisiva vittoria di Monza, ritornano ad allenarsi in vista dell’ultima giornata di campionato in casa contro il Bologna.

Dopo due giorni di meritato riposo il Lecce riprende gli allenamenti per prepararsi all’ultima partita della stagione, una stagione ricca di sorprese e soddisfazioni. E tra le sorprese c’è sicuramente la capigliatura ossigenata di Strefezza e Falcone il primo, capocannoniere della squadra, il secondo, portiere saracinesca.

Tantissimi i leccesi che hanno raggiunto l’Acaya Golf Resort per salutare, ringraziare ed omaggiare i giocatori protagonisti dell’impresa. Poi ci sarà la pausa estiva, con il calciomercato, per capire chi arriverà e chi saluterà dopo un’annata indimenticabile per tutti.