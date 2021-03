Corini: “Vittoria meritata, abbiamo giocato una partita di livello”. Risultati e classifica del 28° turno

La 28ª giornata del campionato di Serie B ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di promozione e salvezza. Nei primi due anticipi successo del Cittadella contro il Pisa, mentre Spal ed Entella si sono divise la posta. Il vero colpo di giornata è stato quello della Reggina: il club amaranto calabrese ha avuto la meglio della corazzata Monza, decisivo un gol di Rivas. Scatto in zona promozione del Lecce che ha Colpo esterno del Brescia allo “Stirpe” contro il Frosinone. In zona salvezza tutto facile per la Cremonese contro la Reggiana che perde ancora. del campionato di Serie B ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di promozione e salvezza. Nei primi due anticipi successo del Cittadella contro il Pisa, mentre Spal ed Entella si sono divise la posta. Il veroè stato quello della Reggina: il club amaranto calabrese ha avuto la meglio della, decisivo un gol di Rivas. Scatto in zona promozione del Lecce che ha superato il Chievo 4-2 inanellando la seconda vittoria consecutiva e confermando il buon momento di forma, pareggio dell’Ascoli nel finale contro il Venezia che viene così raggiunto dal Lecce in classifica.allo “Stirpe” contro il Frosinone. In zona salvezza tutto facile per la Cremonese contro la Reggiana che perde ancora.

Terminano a reti inviolate Pordenone-Pescara e Salernitana-Cosenza, mentre la capolista Empoli si afferma sul campo del Vicenza e vola a +6 dalle inseguitrici.

A fine partita, il tecnico Corini ha commentato così l’importante vittoria della sua squadra: “Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato una partita di livello. Il gol del 4-2 ci ha un po’ spaventato, ci siamo complicati un po’ la vita. Il rigore assegnato era dubbio e abbiamo sbagliato una gestione palla regalando un’occasione al Chievo. Dobbiamo lavorare su queste cose, perché l’inerzia delle partite può cambiare velocemente. Una partita in dominio assoluto non può essere riaperta“.

Elogi, in particolare, al gioco proposto dai suoi ragazzi: “tracce di quello che vogliamo proporre si sono viste quest’anno, mi piace un gioco in cui si attacca con tanti giocatori. L’azione del primo gol è veramente qualcosa di bello per me. Mi dispiace che non riusciamo a far fare gol a Lucioni anche su palla inattiva, ci manca ancora quello. Sono felice perché la squadra propone un’idea di calcio nella quale si riconosce.

Classifica? Prima pensiamo a noi e poi vediamo le altre, finché ci sarà possibilità di fare qualcosa di importante noi spingeremo al massimo. Questo deve essere il nostro obiettivo. Abbiamo consolidato determinati principi e stiamo recuperando giocatori che erano infortunati. Ora affronteremo Venezia e Frosinone, dobbiamo recuperare energie per prepararci al meglio”.

I risultati della 28^ giornata:

Cittadella – Pisa 2-0 Spal – Entella 0-0 Ascoli – Venezia 1-1 Cremonese – Reggiana 3-0 Frosinone – Brescia 0-1 Lecce – Chievo 4-2 Pordenone – Pescara 0-0 Reggina – Monza 1-0 Salernitana – Cosenza 0-0 Vicenza – Empoli 0-2

Classifica

Empoli 53; Monza e Salernitana 47; Lecce e Venezia 46; Cittadella 44; Chievo eSpal 42; Pisa e Frosinone 37; Brescia e Reggina 36; Vicenza e Pordenone 34; Cremonese 32; Reggiana 28; Cosenza 27; Ascoli 24; Pescara 23; Entella 21.