Il Lecce inizia a programmare la stagione, per il terzo anno consecutivo giallorossi in ritiro a Folgaria

Dopo la salvezza conquistata al fotofinish con il rigore trasformato da Lorenzo Colombocontro il Monza, i festeggiamenti al termine della gara di domenica con il Bologna e in attesa che domani la squadra Primavera giochi la finale del “Mapei Stadium” che la vedrà opposta alla Fiorentina per la conquista del Tricolore, il Lecce inzia a muovere i primi passi verso la programmazione per la prossima stagione che vedrà la compagine salentina disputare ancora un altro anno nel Massimo Torneo.

Sarà Folgaria, a 1.100 metri sopra il livello del mare, la località dove i salentini svolgeranno il ritiro pre-campionato. La Dirigenza, quindi, ha scelto per il terzo anno consecutivo il comune di poco più di 3.000 abitanti della Provincia Autonoma di Trento.

Il gruppo squadra alloggerà presso l’Alpen Hotel Eghel, mentre gli allenamenti si svolgeranno al Centro Sportivo “Mauro Marzari”.

L’operazione si è resa possibile grazie alla sottoscrizione di un accordo si sponsorizzazione con l’Azienda per il Turismo “Alpe Cimbra”, che il sodalizio di “Via Costadura” ha ringraziato per aver reso possibile il tutto.