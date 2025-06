IL Lecce si prepara per la prossima stagione, ritiro pre-campionato a Bressanone

Il Lecce si prepara ad affrontare la Stagione Sportiva 2025/2026 con un ritiro pre-campionato che si preannuncia intenso e fondamentale per la preparazione atletica e tattica della squadra. La società giallorossa ha ufficializzato la scelta della sede: i calciatori si ritroveranno in Trentino-Alto Adige, a Bressanone, in provincia di Bolzano dal 21 luglio al 4 agosto.

Durante le due settimane di preparazione in montagna, il gruppo squadra alloggerà presso l’Hotel Dominik, struttura che garantirà comfort e tranquillità per il riposo degli atleti. Le sessioni di allenamento si svolgeranno invece presso il Centro Sportivo di Naz-Sciaves, un complesso che offre tutte le infrastrutture necessarie per una preparazione di alto livello.

Per garantire una gestione ottimale dei carichi di lavoro e dei test preliminari, il Lecce ha optato per una suddivisione dei calciatori in due gruppi. Il primo gruppo si radunerà in sede, a Lecce, già venerdì 11 luglio. La settimana successiva sarà la volta del secondo gruppo.

A partire da sabato 12 luglio, i calciatori inizieranno ad affrontare i test da campo presso l’Acaya Golf Resort & SPA. Parallelamente, si svolgeranno le visite mediche di rito presso il Centro Biolab di Cutrofiano.

La partenza della squadra per Bressanone è fissata per lunedì 21 luglio, dando il via ufficiale alla fase più intensa della preparazione estiva.