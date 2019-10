Chieti-Salento Women Soccer 2–1. Il gol di D’Amico non basta, giallorosse ancora KO 

Ancora una sconfitta per le ragazze della Salento Women Soccer che, sul campo del Chieti subiscono il terzo stop di fila.

Dopo il fischio d’inizio il gol è già nell’aria: al 12mo la conclusione di Cucurachi finisce al lato e dopo due minuti Fischer sfiora l’incrocio dei pali. Ma le salentine non demordono con il prodigioso tiro a giro di D’Amico che finisce a pochi centimetri dal legno. Il vantaggio delle neroverdi, però, arriva al 18mo, grazie al colpo di testa di Di Camillo sul cross di Fischer. Le padrone di casa, però, non si accontentano e cercano più volte il raddoppio, che arriva al 32mo con la punizione di Vukcevic. Il Chieti continua a dare battaglia alle salentine sfiorando il tris, ma sono proprio le ragazze di Vera Indino ad accorciare le distanze. Allo scadere della prima frazione di gioco, su punizione di Costadura, D’Amico gonfia la rete portando la squadra sul 2-1.

Alla ripresa le neroverdi entrano subito in campo per portare al sicuro la vittoria, ma al 28mo Scioli rimedia un’espulsione e lascia le compagne in 10. Le salentine provano ad approfittare della superiorità numerica per pareggiare i conti, ma peccano di incisività. Arriva, infatti, il brivido per le salentine, che rischiano di subire la terza rete ad opera ancora una volta di Fisher, annullata per una posizione di offside.

Al termine della gara, il tabellone dice 2-1 per il Chieti e le ragazze della Salento arrivano alla terza sconfitta consecutiva. Prossimo turno in casa domenica alle 14:30 contro l’Aprilia Racing.