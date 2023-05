Baroni esalta il gruppo, “Ci davano spacciati a dicembre. I ragazzi sono stati compatti e straordinari”

Falcone para il rigore a Gytkjaer e a una manciata di secondi dalla fine, Lorenzo Colombo, uno dei calciatori maggiormente criticati nel corso della stagione, segna quello concesso al Lecce e permette ai giallorossi di conquistare la salvezza.

Sono stati 18 minuti di distanza dal primo al secondo penalty da cardiopalma che hanno regalato quel sogno rincorso per tutto il torneo.

“Ho perso mio padre pochi mesi fa e al termine della partita ho pensato a lui”, ha affermato un commosso mister Marco Baroni al termine della partita”.

Tutti ci davano retrocessi già a dicembre, ma questi ragazzi sono stati straordinari, hanno dimostrato compattezza e identità e con loro tutta la dirigenza.

Siamo la squadra più giovane del torneo e abbiamo lavorato soprattutto su fiducia e convinzione.

Adesso è giunto il momento di festeggiare, abbiamo gestito bene questo momento e raggiunto un obiettivo importante”.

Adesso un po’ di meritatissimo riposo per tutti i calciatori. La squadra, infatti, al termine dell’incontro con i brianzoli, non ha fatto ritorno nel Salento, l’allenatore ha fissato la ripresa per il pomeriggio di mercoledì, giorno in cui inizierà la preparazione in vista della festa di domenica prossima con il Bologna.