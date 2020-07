Una bandiera giallorossa su tutti i balconi per sostenere il Lecce, il sindaco suona la carica e lancia l’hashtag #iocicredo

Si decide tutto nell’ultima giornata di un campionato stravolto dall’emergenza Coronavirus. Il Lecce avrà 90 minuti per conquistare la salvezza. «Credo nel calcio e nelle favole, spero in un finale inaspettato» ha dichiarato il tecnico Fabio Liverani dopo la vittoria a Udine che ha riacceso la sogno. Non basterà battere il Parma, per restare in serie A i giallorossi deve sperare che il Genoa non faccia bottino pieno con il Verona.

Non sarà facile e al via del Mare mancheranno i tifosi. A causa delle ‘restrizioni’ il dodicesimo uomo in campo non ci sarà a dare una mano. Per questo, anche per questo il sindaco, Carlo Salvemini ha deciso di suonare la carica, di incitare la città a sostenere la squadra in questa emozionante “battaglia” per evitare la retrocessione in serie B.

Il primo cittadino ha voluto lanciare l’hashtag #iocicredo e invitare i cittadini ed esporre una bandiera giallorossa sui balconi, in vista della partita di domenica sera. «Interpretando il sentimento diffuso della comunità dei tifosi e dei cittadini leccesi, al balcone di Palazzo Carafa abbiamo affisso una bandiera giallorossa. Invito i cittadini leccesi a fare altrettanto, per trasformare fino a domenica le nostre strade e piazze in simboliche tribune del nostro stadio» si legge nel post pubblicato sui social e accompagnato dallo scatto della finestra del suo studio a palazzo Carafa dalla quale sventola, da stamattina, una bandiera giallorossa.

«È un bel modo per far sentire alla squadra tutto il nostro supporto pur non potendo essere fisicamente presenti sugli spalti del Via del Mare – ha aggiunto il sindaco – e per mostrare gratitudine e riconoscenza nei confronti della società, del mister, dei giocatori, dello staff dell’U.S Lecce al di là dell’esito finale».